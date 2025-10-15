Carla Giraldo reveló lo que piensa sobre su rol de madre: “Estricta, furiosa y doy órdenes”

La reconocida actriz y presentadora Carla Giraldo volvió a ser tendencia en redes sociales tras la viralización de un video en el que habla de su rol como madre de sus dos hijos.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre cómo es su rol como madre?

Carla Giraldo, en una entrevista que dio para el conocido podcast de la actriz Juliana Velásquez, conocido como Flores de Primavera, en su momento, ya hace varios meses que se salió a la luz la entrevista.

Este fragmento muestra a la presentadora de La casa de los famosos Colombia contando detalles de su relación con sus dos hijos, Damián y Adrián, fruto del amor con su expareja, el productor musical Mauricio Fonnegra.

Carla Giraldo sorprende con su estilo de crianza. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación con Juliana Velásquez, reveló que ella como madre es “estricta, furiosa y doy órdenes”, lo que generó la reacción, entre risas, de su entrevistada: “¿En serio?”.

Carla más adelante continuó diciendo, entre risas: “Soy buena onda, les gasto todo, les doy todo, les doy gusto, pero si van a hacer desorden en mi cuarto, no en el de ellos”.

Sin duda, dejó claro que es una combinación entre amorosa y estricta: “Soy muy amiga de ellos”.

Carla Giraldo no dudó en aclarar que ella es de las que piensa que la relación entre hijos y mamá no debe estar alejada:

“Soy de las que piensan que los papás deben ser amigos de sus hijos. Hay una línea de respeto, pero cuéntame todo”, expresó Carla, convencida.

Y es que no solo está la importancia de que cuenten todo, sino que, como ella expresó, es para poderlos defender: “No importa lo malo que hayas hecho, por favor dímelo”.

Además, dijo que trata de que sean muy leales, muy fieles a ellos, que no pierdan su esencia y que crean en ellos más que nadie.

Y, obvio, con su singular forma de ser y espontaneidad, también les enseña a ‘pararse en la raya’, pero también a ser nobles, amorosos, caballerosos con las mujeres.

¿Por qué el video de la entrevista de Carla Giraldo se volvió viral?

El video, compartido por cuentas de TikTok especializadas en psicología, y por supuesto los comentarios de los usuarios en redes, no se hicieron esperar.

Algunos decían que eso solo pasa hasta que los hijos cumplen 12 años; de ahí en adelante ya no aplica el tema de la confianza y de ser amigos. Sin embargo, muchos aseguraron “Los hijos no son amigos de sus padres”, escribió otro usuario.