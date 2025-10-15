Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carla Giraldo reveló lo que piensa sobre su rol de madre: “Estricta, furiosa y doy órdenes”

Carla Giraldo reveló en una entrevista cómo combina disciplina y cariño en la crianza de sus dos pequeños hijos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carla Giraldo se vuelve viral por hablar de su rol como mamá
Carla Giraldo sorprende con su estilo de crianza. (Foto: Canal RCN)

La reconocida actriz y presentadora Carla Giraldo volvió a ser tendencia en redes sociales tras la viralización de un video en el que habla de su rol como madre de sus dos hijos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre cómo es su rol como madre?

Carla Giraldo, en una entrevista que dio para el conocido podcast de la actriz Juliana Velásquez, conocido como Flores de Primavera, en su momento, ya hace varios meses que se salió a la luz la entrevista.

Artículos relacionados

Este fragmento muestra a la presentadora de La casa de los famosos Colombia contando detalles de su relación con sus dos hijos, Damián y Adrián, fruto del amor con su expareja, el productor musical Mauricio Fonnegra.

Carla Giraldo se vuelve viral por hablar de su rol como mamá
Carla Giraldo sorprende con su estilo de crianza. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación con Juliana Velásquez, reveló que ella como madre es “estricta, furiosa y doy órdenes”, lo que generó la reacción, entre risas, de su entrevistada: “¿En serio?”.

Carla más adelante continuó diciendo, entre risas: “Soy buena onda, les gasto todo, les doy todo, les doy gusto, pero si van a hacer desorden en mi cuarto, no en el de ellos”.

Sin duda, dejó claro que es una combinación entre amorosa y estricta: “Soy muy amiga de ellos”.

Artículos relacionados

Carla Giraldo no dudó en aclarar que ella es de las que piensa que la relación entre hijos y mamá no debe estar alejada:

“Soy de las que piensan que los papás deben ser amigos de sus hijos. Hay una línea de respeto, pero cuéntame todo”, expresó Carla, convencida.

Y es que no solo está la importancia de que cuenten todo, sino que, como ella expresó, es para poderlos defender: “No importa lo malo que hayas hecho, por favor dímelo”.

Además, dijo que trata de que sean muy leales, muy fieles a ellos, que no pierdan su esencia y que crean en ellos más que nadie.

Y, obvio, con su singular forma de ser y espontaneidad, también les enseña a ‘pararse en la raya’, pero también a ser nobles, amorosos, caballerosos con las mujeres.

¿Por qué el video de la entrevista de Carla Giraldo se volvió viral?

El video, compartido por cuentas de TikTok especializadas en psicología, y por supuesto los comentarios de los usuarios en redes, no se hicieron esperar.

Algunos decían que eso solo pasa hasta que los hijos cumplen 12 años; de ahí en adelante ya no aplica el tema de la confianza y de ser amigos. Sin embargo, muchos aseguraron “Los hijos no son amigos de sus padres”, escribió otro usuario.

Carla Giraldo se vuelve viral por hablar de su rol como mamá
Carla Giraldo sorprende con su estilo de crianza. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"