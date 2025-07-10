Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carla Giraldo conmovió a sus seguidores al mostrar cómo luce su hijo Damian a los 10 años

La presentadora Carla Giraldo compartió en redes una emotiva imagen de su hijo Damian, tras cumplir 10 años.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La tierna foto con la que Carla Giraldo festejó los 10 años de su hijo Damian
Carla Giraldo dedicó dulce mensaje a su hijo por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

La actriz y presentadora de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo, compartió a través de su cuenta de Instagram a sus más de 2 millones de seguidores, que su hijo, Damian Fonnegra está cumpliendo 10 años de vida.

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene la reconocida actriz Carla Giraldo?

La actriz de 39 años es una reconocida figura colombiana que no solo ha cautivado al público con su talento a lo largo de su carrera artística, sino también por su arrolladora y espontánea personalidad.

La presentadora de La casa de los famosos Colombia quien ha mantenido su vida sentimental y familiar en privado y alejada de las redes sociales, rientemente compartió unas emotivas fotografías junto a sus dos pequeños hijos: Adrian y Damian.

Artículos relacionados

En una de las imágenes se destaca una de su pequeño hijo, Damián, quien estaría cumpliendo 10 años. El niño nació en 2015, pero se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

La tierna foto con la que Carla Giraldo festejó los 10 años de su hijo Damian
Carla Giraldo dedicó dulce mensaje a su hijo por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

En la imagen en blanco y negro, el niño, vestido con una sudadera negra, aparece con una expresión de ternura. Carla acompañó la publicación con el mensaje:

10 años, cosita mía, Damián de mi corazón”.

Además, mostró en otra de sus historias una imagen junto a sus dos hijos, Adrián y Damián, en una foto que refleja risas y diversión.

¿Carla Giraldo regresa a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En el ámbito profesional, la reconocida actriz y presentadora, Carla Giraldo regresará a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a Marcelo Cezán quienes estarán frente a las galas diarias y entrevistarán a los habitantes de una nueva versión del exitoso reality de convivencia.

Artículos relacionados

La tercera parte ya está en marcha y desde este lunes 20 de octubre, los seguidores podrán seleccionar quienes serán los habitantes de La casa de los famosos Colombia.

La tierna foto con la que Carla Giraldo festejó los 10 años de su hijo Damian
Carla Giraldo dedicó dulce mensaje a su hijo por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

El propio jefe de la casa ha estado atento a cada comentario de los internautas para considerar a los posibles participantes, quienes han expresado sus preferencias sobre quién debería estar en la tercera entrega que desde ya tiene a todos en vilo de lo que pueda pasar.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura González genera revuelo en redes luego de decir cuánto cuesta su bolso Talento nacional

Laura González causa revuelo en redes tras revelar el precio de su bolso: “un bolsito, normal”

La modelo Laura González confesó cuánto vale su bolso y generó revuelo en redes por sus presuntas excentricidades.

La Toxi Costeña y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó fuerte indirecta contra La Toxi Costeña: "está desenfocada"

En medio del programa, 'Tamo En Vivo', Yaya Muñoz opinó sin filtros sobre la carrera artística de su excompañera La Toxi Costeña.

Karina García reveló cómo se siente antes de pelear contra Karely Ruiz. Karina García

Karina García reveló cómo se siente antes de su pelea con Karely Ruiz: “no quiero”

Karina García dejó ver su reacción al revelar cómo se siente 11 días antes de su pelea en el ring contra la mexicana Karely Ruiz.

Lo más superlike

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

El nombre de Louis Tomlinson se ha convertido en tendencia tras revelar el dolor que ha sentido por la muerte de Liam Payne.

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura

Michelle Rouillard se pronunció sobre lo que pasó con los chefs MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard rompió el silencio tras tenso cruce con Jorge Rausch y Nicolás en MasterChef

Florinda Meza reaccionó al saber que es de las menos queridas. Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza reacciona con ironía al enterarse que es de las menos queridas