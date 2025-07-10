Carla Giraldo conmovió a sus seguidores al mostrar cómo luce su hijo Damian a los 10 años
La presentadora Carla Giraldo compartió en redes una emotiva imagen de su hijo Damian, tras cumplir 10 años.
La actriz y presentadora de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo, compartió a través de su cuenta de Instagram a sus más de 2 millones de seguidores, que su hijo, Damian Fonnegra está cumpliendo 10 años de vida.
¿Cuántos hijos tiene la reconocida actriz Carla Giraldo?
La actriz de 39 años es una reconocida figura colombiana que no solo ha cautivado al público con su talento a lo largo de su carrera artística, sino también por su arrolladora y espontánea personalidad.
La presentadora de La casa de los famosos Colombia quien ha mantenido su vida sentimental y familiar en privado y alejada de las redes sociales, rientemente compartió unas emotivas fotografías junto a sus dos pequeños hijos: Adrian y Damian.
En una de las imágenes se destaca una de su pequeño hijo, Damián, quien estaría cumpliendo 10 años. El niño nació en 2015, pero se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.
En la imagen en blanco y negro, el niño, vestido con una sudadera negra, aparece con una expresión de ternura. Carla acompañó la publicación con el mensaje:
“10 años, cosita mía, Damián de mi corazón”.
Además, mostró en otra de sus historias una imagen junto a sus dos hijos, Adrián y Damián, en una foto que refleja risas y diversión.
¿Carla Giraldo regresa a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?
En el ámbito profesional, la reconocida actriz y presentadora, Carla Giraldo regresará a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a Marcelo Cezán quienes estarán frente a las galas diarias y entrevistarán a los habitantes de una nueva versión del exitoso reality de convivencia.
La tercera parte ya está en marcha y desde este lunes 20 de octubre, los seguidores podrán seleccionar quienes serán los habitantes de La casa de los famosos Colombia.
El propio jefe de la casa ha estado atento a cada comentario de los internautas para considerar a los posibles participantes, quienes han expresado sus preferencias sobre quién debería estar en la tercera entrega que desde ya tiene a todos en vilo de lo que pueda pasar.
