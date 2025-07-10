Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu rompió el silencio y respondió tras recibir advertencia de las hermanas Calderón

A través de su cuenta de Instagram, La Jesuu no se contuvo y dio a conocer su posición respecto a los mensajes de Yina Calderón y Juliana Calderón.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Jesuu y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu rompió el silencio tras recibir advertencia de las hermanas Calderón. Foto | Canal RCN.

El rifirrafe entre Yina Calderóny Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente una de ellas rompió el silencio para defenderse tras recibir una clara advertencia.

¿Qué dijo La Jesuu tras recibir fuerte advertencia por parte de La Jesuu?

A través de su cuenta de Instagram, en donde La Jesuu acumula millones de seguidores, no se quedó callada y, fiel a su personalidad se pronunció respecto al mensaje que recibió por parte de Yina, y de su hermana Juliana Calderón.

Por medio de las historias de la red social mencionada, la creadora de contenido caleña reapareció sorprendida tras recibir el contundente mensaje de las hermanas Calderón.

“¿Cómo así que estoy advertida?”, fueron las palabras que la influenciadora posteó junto a una fotografía en la que se dejó ver un poco pensativa y confundida sobre la situación.

¿Qué pasó entre La Jesuu y Yina Calderón?

Para nadie es un secreto, que la relación entre Yina y La Jesuu se fue al suelo desde su participación en La casa de los famosos Colombia, pero sus diferencias no quedaron allí, pues tras la salida ambas han protagonizado varios roces en los que han dejado claro que no están dispuestas a hacer las paces.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así respondió La Jesuu tras advertencia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Ahora, en los últimos días, Calderón nuevamente se refirió de forma despectiva sobre la vallecaucana, puntualmente aseguró que tenía mal olor, afirmación que fue respondida por Andrea Valdiri,quien salió en defensa de su amiga diciendo lo siguiente: "Tú en el palco, yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti".

¿Por qué las hermanas Calderón lanzaron advertencia contra La Jesuu?

Ante la fuerte declaración de Valdiri, Juliana y Yina no dudaron en responderle y dejar claro que no están dispuestas a permitir que nadie pase por encima de ellas.

"Mi p3lea es con Andrea Valdiri, pero todas las que se me quieran venir que se vengan, que tengo como responderles, no copio es de absolutamente nada y que no se les olvide a la caremico y a la otra que estamos en mi ciudad, no pues miren qué miedo, como tiemblo", dijo.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu se pronunció tras recibir advertencia de las hermanas de Calderón. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Juliana, también se pronunció para mostrar con firmeza que está dispuesta todo para defender a su hermana. “"Linda ten cuidado porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí tome su traque para que afine", le señaló”, contestó.

