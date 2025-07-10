Michelle Rouillard rompió el silencio tras tenso cruce con Jorge Rausch y Nicolás en MasterChef

En el capítulo del 7 de octubre de MasterChef Celebrity la actriz Michelle Rouillard tuvo una discusión con los chefs en medio de la evaluación de su plato y tras llevarse delantal negro.

¿Qué pasó entre Michelle Rouillard y los jurados de MasterChef Celebrity?

En el reto los participantes tuvieron que organizarse por parejas, Michelle tuvo que trabajar con su colega Raúl Ocampo en diferentes preparaciones, una salada y una dulce.

Tras terminar el reto, Michelle y Raúl acordaron presentar el plato dulce, un postre que hizo Michelle al cual nombró "Uchuva Brûlée".

Este plato no le gustó en principio a Jorge Rausch quien le explicó que el postre no tenía la contextura adecuada y que tenía varias fallas en su preparación.

Está líquido, no le quedó. Es como una sopa

A los comentarios de Jorge se unió Nicolás, quien también le hizo varias apreciaciones sobre su preparación, comentarios que Michelle no recibió del todo bien, ya que intentó defender su plato a 'capa y espada'.

La reacción de la actriz fue tan a la defensiva, que el mismo Jorge Rausch le pidió que escuchara sus recomendaciones y no les llevara la contraria.

No sea terca.

El consejo de Claudia Bahamón que generó el malestar de Michelle Rouillard. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le dijeron Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría a Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Michelle y Raúl terminaron llevándose delantales negros, sin embargo, aunque Raúl lo recibió con tranquilidad, la actriz se mostraba inconforme con la decisión de los jurados porque para ella su plato estaba bien.

Yo la verdad quería hacer mi postre tal cual me quedó, yo lo probé y dije a mí me gusta, que no les guste a ustedes, pues es otra cosa.

Michelle aseguró que a ella su postre le había gustado y que no tenía la culpa que a los jurados no, un comentario que molestó a los chefs, en especial a Jorge y Nicolás, quienes le respondieron con argumentos al verse cuestionados.

Jorge Rausch fue directo al decirle que muchas veces ellos al calificar y evaluar un plato tenían en cuenta dos cosas, la técnica y el sabor, por lo que por alguna de esas dos razones alguien podría ganar o perder. El chef bogotano concluyó explicándole a la actriz que su plato no había tenido ni sabor ni técnica.

Dicho esto, hay cosas que pasan que no son correctas, pero son ricas, pero la suya estaba incorrecta y estaba fea.

Nicolás por su parte le recordó a la actriz que ellos eran los profesionales en cocina ahí y que por eso tenía ella que preocuparse en que a ellos les gustara su preparación.

Si hay algo importante en esta competencia a ver si se entera, es que nos guste a nosotros. Nicolás

¿Qué dijo Michelle Rouillard tras su cruce con los jurados de MasterChef Celebrity?

Michelle Rouillard tras este tensionante cruce con los dos jurados de MasterChef Celebrity compartió una publicación en sus redes sociales en donde hizo referencia a lo que ha vivido a lo largo de la competencia.

Ay, MasterChef… nadie dijo que sería fácil, pero cada reto vale la pena.



La publicación de Michelle dividió opiniones entre los internautas, ya que por un lado le aplaudieron que defendiera su plato y por otro la criticaron por llevarle la contraria a los jurados en forma chocante.