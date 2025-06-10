Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
MasterChef Celebrity: Michelle y Raúl se llevaron el delantal negro por no escuchar a los jurados

En MasterChef Celebrity, el reto creativo sorprendió a todos con quienes se llevaron los delantales negros.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Reto creativo en MasterChef Celebrity
Quién ganó el reto creativo MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

En un nuevo reto creativo de MasterChef Celebrity, las emociones se encendieron en la cocina. Los famosos dejaron a un lado la camaradería para concentrarse en conquistar el paladar del jurado en un desafío donde solo podían usar dos sartenes, sin horno.

¿Qué tenían que cocinar las celebridades en MasterChef Celebrity?

A diferencia del reto anterior, donde no había pines ni delantales negros, esta vez Violeta Bergonzi tuvo la opción de decidir si quería cocinar o no. Claudia Bahamón tomó la decisión de que no cocinara, ya que podría llevarse un delantal negro.

Pero si debía escoger los grupos de trabajo, Bergonzi tenía que formar parejas: una debía preparar un plato salado y la otra un plato dulce.

Aunque varios quedaron contentos con la elección de su preparación, Valentina Taguado y Luis Fernando Hoyos reflejaron su descontento por la elección.

Siendo así: Valentina, Carolina, Raúl, Patricia y Pichingo debían preparar un plato salado, mientras que Ricardo, Alejandra, Michelle, Luis Fernando y David se encargaban de los dulces.

Durante la cocinada se notó que la mayoría de los participantes estaban muy concentrados en sus preparaciones, Valentina Taguado y Ricardo Vesga no lograron una buena conexión.

Reto creativo en MasterChef Celebrity
Quién ganó el reto creativo MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Quién ganó el reto creativo MasterChef Celebrity y quién se ganó el delantal negro?

Los dos platos no debían llevarse al atril; los participantes debían escoger uno, fue la indicación de Claudia Bahamón, pero los jueces desmintieron esta indicación y aclararon que debían presentar ambos.

En el caso de Pichingo y Luis Fernando, decidieron llevar el de Pichingo el cual creían que podría estar mas completo. Y el otro ya estaba incompleto. Sin embargo, les fue bien.

A Paty y a David les fue muy bien al presentar su plato y se llevó ‘el cachete’ de Rausch. Mientras a Alejandra y Carolina no les va bien con el plato elegido.

Michelle por otro lado tuvo un inconveniente con los jueces por su postre en cambio Raúl tenía un arroz perfecto.

Finalmente, el de Valentina, dejó de lado el de Ricardo, que era un arroz con leche, pero recibe buenos comentarios de los jueces.

Después de deliberar, los jueces escogieron que la pareja que se lleva el delantal negro fueran Michelle y Raúl Ocampo.

Reto creativo en MasterChef Celebrity
Quién ganó el reto creativo MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)
