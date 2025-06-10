Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle tuvo un enfrentamiento con los jurados en MasterChef Celebrity: “Deje de ser tan terca”

Michelle recibió críticas por su creme brulee y vivió malentendidos con los jueces en MasterChef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Michelle y su momento de choque con los jueces en MasterChef Celebrity
Michelle se lleva un delantal negro por no escuchar a los chefs. (Foto: Canal RCN)

En un reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia, los concursantes debían realizar un reto creativo en parejas: uno preparaba un plato salado y el otro uno dulce.

Violeta Bergonzi, quien había ganado un reto anterior, eligió las parejas y dejó a Michelle y Raúl como equipo.

¿Qué pasó en la cocina con Michelle y los jueces de MasterChef Celebrity?

Aunque varios participantes quedaron satisfechos con su pareja, Valentina Taguado mostró su descontento a conocer que debía preparar un plato salado mientras que a su compañero Ricardo Vesga le tocaba el dulce.

Por su parte, Michelle recibió la visita de la chef Belén, quien le dio consejos sobre cómo presentar su postre.

Sin embargo, al llevarlo al atril junto a Raúl, los jueces criticaron su creme brulee: estaba aguado y no reflejaba lo que había prometido inicialmente.

Durante la evaluación, se generó una discusión con los tres chefs, quienes debatieron sobre presentar su plato en lugar del de Raúl, cuyo arroz estaba perfecto. Mientras que Rausch le aconsejó a Michelle dejará de ser tan terca.

A pesar de los inconvenientes, se vivió un momento de reconciliación entre Raúl y la chef Belén, quienes habían tenido ciertas diferencias.

¿Qué pasó con Raúl Ocampo y Belén Alonso en MasterChef Celebrity?

Y es que, al comienzo del reto, Claudia les preguntó qué pensaban sobre la creatividad, y varios expresaron que ésta surge cuando expresan sus emociones.

Sin embargo, Raúl generó polémica al recordar que, en un reto anterior, tuvo un malentendido con la chef Belén, quien calificó su plato como “un hombre guapo, pero estúpido', es decir, bonito, pero sin 'candela”.

En este nuevo episodio, aunque los comentarios fueron un intercambio generó risas y comentarios sobre declaración de amor o guerra entre los dos.

Raúl aclaró: “no estoy buscando un perdón, es quitarme esa sensación”, mientras Belén recordó que la competencia se centra en juzgar platos y no ataques personales.

Justo durante la preparación del plato, Belén Alonso y Raúl Ocampo se dieron un abrazo, y al llegar al atril lograron superar los inconvenientes anteriores, dejando atrás los malentendidos que se habían generado previamente.

