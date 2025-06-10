Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes habló sin filtros: contó qué la enamoró de B-King y por qué se separaron

Marcela Reyes reveló por primera vez qué fue lo que la enamoró de B-King y las razones que la llevaron a poner fin a su matrimonio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué hizo que Marcela Reyes se enamorara de B-King y luego lo dejara?
Marcela Reyes habló sin filtros sobre su matrimonio y ruptura con B-King. (Foto Canal RCN).

Marcela Reyes abrió su corazón y reveló por primera vez qué fue lo que la enamoró de Bayron Sánchez, B-King, y las verdaderas razones que la llevaron a poner fin a su matrimonio con el artista urbano meses antes de que este falleciera.

¿Qué hizo que Marcela Reyes se enamorara de B-King?

En una entrevista cargada de emociones con Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, Marcela Reyes rompió el silencio para hablar por primera vez sin filtros sobre su relación con B-King y cómo logró conquistar su corazón hasta formar un hogar junto a su hijo, Valentino.

Hermana de B-King compartió un emotivo recuerdo con el artista tras su fallecimiento.
¿Cuál fue la causa del fallecimiento de B-King y Regio Clown? | Foto: Canal RCN

La conversación se dio poco después de la trágica muerte del joven cantante colombiano en México, siete días después de ser reportado como desaparecido. En medio del dolor, Marcela también enfrentó acusaciones infundadas de cientos de internautas que la señalaban injustamente como responsable.

Durante el diálogo, la DJ reveló qué fue lo que realmente la enamoró de Bayron Sánchez, nombre real de B-King, con quien estuvo varios años casada. Según contó, él llegó a su vida justo en un momento en el que volvió a creer en el amor. Marcela destacó las cualidades que la atraparon por completo:

“Bayron tenía un corazón espectacular, Bayron era súper amoroso. Él llegó a enseñarme algo que no sabía y era el amor, porque yo venía de una relación muy diferente, amaba a Valentino y yo me enamoré de eso”

¿Por qué terminó el matrimonio entre Marcela Reyes y B-King?

En este mismo conversatorio, Marcela Reyes reveló la razón por la que decidió poner fin a su matrimonio, pese a que le había traído tantas alegrías, a tal punto de llegar a casarse con B-King.

Marcela Reyes tras muerte de B-King
Marcela Reyes aparece de nuevo en redes tras muerte de B-King/Canal RCN

Según comentó, durante los últimos tres años de su relación, la actitud en el artista comenzó a cambiar drásticamente, a tal punto de que la DJ decidió poner un ultimátum para tomar la decisión definitiva: seguir con su hogar o dar por terminado todo, siendo esta última el resultado.

Marcela Reyes aseguró que B-King llegó a un punto en el que se dejó influenciar por terceros, lo que lo llevó a consumir sustancias con las que ella no quería estar familiarizada.

