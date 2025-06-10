La Segura abrió su corazón y confesó lo difícil que ha sido vivir con dolor: “Lloro todo el día”

La creadora de contenido digital Natalia Segura, conocida como La Segura, reveló a sus millones de seguidores cómo se encuentra actualmente de salud.

¿Qué dijo La Segura sobre su dolor persistente tras su enfermedad?

Hace algunos años, luego de sufrir un ataque con arma de fuego, la influencer ha enfrentado varias complicaciones de salud, entre ellas un dolor constante que la acompaña a diario.

A pesar del tiempo transcurrido desde aquel difícil episodio, ha aprendido a sobrellevarlo con fortaleza.

Recientemente a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal donde cuenta con más de 10 millones de seguidores un usuario le preguntó que cómo hacía para sobrevivir al dolor sin deprimirse.

A lo que La Segura abrió su corazón y confesó que lleva una mentalidad positiva y que ella puede más que ese dolor.

“Pienso todos los días que estoy sana, que ni el dolor puede conmigo, que soy más fuerte que él”, escribió la influencer.

Asimismo, reveló que la gente la ve tan bien por su fuerza mental, que muchos piensan que no tiene nada.

“Tanto que entiendo que hay gente que cree que no tengo nada, y en realidad eso es lo que le digo a mi mente así no sea del todo así”.

La Segura se sincera sobre su dolor crónico y su fortaleza mental. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, la caleña confesó que hay momentos en los que no puede ser tan fuerte y se quiebra, por lo que expresó: “Lloro todo el día cuando me siento cansada”.

Y, sin duda, dio un poderoso mensaje a sus fanáticos: “Ya no vivo desde la víctima, sino desde la poderosa que puede con casi todo”.

Sin duda los comentarios no se hicieron esperar algunos de elogios por su resiliencia que ha tenido a lo largo de los años.

¿Cuál es la enfermedad que sufre La Segura?

Natalia Segura padece de un dolor crónico en la espalda y neuropatía a causa de biopolímeros que migraron a su columna tras un procedimiento estético.

Además, enfrenta secuelas del atentad0 que sufrió en 2013, razón por la que la caleña usa una silla de ruedas eléctrica y se ha sometido a múltiples procedimientos quirúrgicos.