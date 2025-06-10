Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes reveló que fue muy protectora con B-King: “yo no lo hubiera dejado ir”

Marcela Reyes reveló que, en medio del dolor, se ha cuestionado si la tragedia de B-King se habría evitado si aún estuvieran juntos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes confesó lo protectora que fue con B-King
Marcela Reyes abrió su corazón al hablar de lo protectora que fue con B-King. (Foto Canal RCN).

Marcela Reyes, exesposa de Bayron Sánchez, rompió el silencio una vez más para hablar sobre su relación con el fallecido cantante y la pregunta que se ha hecho desde que conoció la noticia de su muerte.

Artículos relacionados

¿Cómo falleció Bayron Sánchez, B-King?

Bayron Sánchez, mejor conocido en el mundo artístico como B-King, viajó a México 11 de septiembre para cantar por primera vez en este país tras ser contratado por una millonaria suma de dinero. Para el 16 del mismo mes fue reportado como desparecido y siete días después fue hallado sin vida.

B-King
B-King fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Tras varios días de la confirmación, finalmente su cuerpo pudo ser repatriado y el pasado jueves 2 de octubre familiares y amigos cercanos rindieron un emotivo homenaje previo a su entierro.

Artículos relacionados

Las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos de este trágico crimen que arrebató la vida del joven cantante de 31 años continúan avanzando.

¿Marcela Reyes cree que la muerte de B-King pudo evitarse si su relación hubiera continuado?

A raíz de este suceso, Marcela Reyes manifestó en conversación con el periodista Rafael Poveda en su podcast ‘Más allá del silencio’ si la muerte de B-King se hubiera evitado si su matrimonio no hubiera llegado a su fin y aún fueran pareja.

¿Qué le pasó a B-King?
El 22 de septiembre del 2025, el artista fue hallado sin vida. / (Foto de Freepik)

Pues según comentó la DJ colombiana, consideraba que ella era una persona muy protectora y que por tal razón no hubiera permitido que B-King viajara a México sin antes analizar bien la propuesta de trabajo que le había llegado, al parecer, por parte de Regio Clown, quien también corrió con su misma suerte.

Artículos relacionados

“Me he preguntado: si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado, porque yo era muy protectora. Él decía que yo era muy jodida, pero en ese amor de esposa, de uno no querer que el esposo tenga malas amistades, que no se vea con mujeres… Entonces me lo he dicho mucho y he dicho: si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado, porque yo no lo hubiera dejado ir así por así”

Vale la pena recordar que Adriana Salazar, madre de B-King, sintió una corazonada cuando vio quién había contratado a su hijo, pero que al verlo tan feliz decidió no expresar su preocupación y dejarlo ir a cumplir con este sueño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La confesión de Marcela Reyes sobre los $2.000 millones que perdió por B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes reveló que perdió $2.000 millones de pesos por ayudar a B-King

Marcela Reyes sorprendió al confesar que perdió $2.000 millones de pesos intentando ayudar a B-King antes de su muerte.

La Jesuu sorprendió al confesar cuando quiere hijos La Jesuu

La Jesuu sorprende a sus seguidores al revelar que quiere ser madre a los 25 años: “Lo que yo quiera”

La creadora de contenido caleña, La Jesuu, compartió su mayor deseo de ser mamá y le puso fecha.

Cris Valencia habló sin filtros luego de que Yana Karpova aclarara su relación con Marlon Solórzano Marlon Solórzano

Cris Valencia rompió el silencio después de que Yana aclarara su vínculo con Marlon

Cris Valencia reapareció con inesperado anuncio luego de que Yana Karpova confirmara que no era novia de Marlon Solórzano.

Lo más superlike

Pichingo en su infancia MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo de MasterChef Celebrity hizo confesión sobre su infancia: así lucía

Pichingo de MasterChef desempolvó inédita imagen de su infancia y se sinceró sobre algo que vivió cuando en esa época.

Persona recibe acompañamiento. Talento internacional

¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto respondió el influencer ante los rumores

Falleció reconocida actriz llamada: de Kimberly Hébert Gregory de Grey's Anatomy. Talento internacional

Falleció reconocida actriz quien debutó en importantes producciones internacionales

Bad Bunny hizo sorprendente confesión tras críticas por presentación en el Super Bowl. Bad Bunny

Bad Bunny rompió el silencio tras críticas por presentarse en el Super Bowl: ¿qué dijo?

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?