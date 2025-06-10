Marcela Reyes reveló que fue muy protectora con B-King: “yo no lo hubiera dejado ir”

Marcela Reyes, exesposa de Bayron Sánchez, rompió el silencio una vez más para hablar sobre su relación con el fallecido cantante y la pregunta que se ha hecho desde que conoció la noticia de su muerte.

¿Cómo falleció Bayron Sánchez, B-King?

Bayron Sánchez, mejor conocido en el mundo artístico como B-King, viajó a México 11 de septiembre para cantar por primera vez en este país tras ser contratado por una millonaria suma de dinero. Para el 16 del mismo mes fue reportado como desparecido y siete días después fue hallado sin vida.

B-King fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Tras varios días de la confirmación, finalmente su cuerpo pudo ser repatriado y el pasado jueves 2 de octubre familiares y amigos cercanos rindieron un emotivo homenaje previo a su entierro.

Las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos de este trágico crimen que arrebató la vida del joven cantante de 31 años continúan avanzando.

¿Marcela Reyes cree que la muerte de B-King pudo evitarse si su relación hubiera continuado?

A raíz de este suceso, Marcela Reyes manifestó en conversación con el periodista Rafael Poveda en su podcast ‘Más allá del silencio’ si la muerte de B-King se hubiera evitado si su matrimonio no hubiera llegado a su fin y aún fueran pareja.

El 22 de septiembre del 2025, el artista fue hallado sin vida. / (Foto de Freepik)

Pues según comentó la DJ colombiana, consideraba que ella era una persona muy protectora y que por tal razón no hubiera permitido que B-King viajara a México sin antes analizar bien la propuesta de trabajo que le había llegado, al parecer, por parte de Regio Clown, quien también corrió con su misma suerte.

“Me he preguntado: si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado, porque yo era muy protectora. Él decía que yo era muy jodida, pero en ese amor de esposa, de uno no querer que el esposo tenga malas amistades, que no se vea con mujeres… Entonces me lo he dicho mucho y he dicho: si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado, porque yo no lo hubiera dejado ir así por así”

Vale la pena recordar que Adriana Salazar, madre de B-King, sintió una corazonada cuando vio quién había contratado a su hijo, pero que al verlo tan feliz decidió no expresar su preocupación y dejarlo ir a cumplir con este sueño.