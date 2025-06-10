Marcela Reyes reveló que perdió $2.000 millones de pesos por ayudar a B-King

Marcela Reyes abrió su corazón para hablar sobre su matrimonio con Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, quien fue hallado sin vida en territorio mexicano días después de su primera presentación musical en ese país. En medio del dolor, la DJ destacó lo mucho que apoyó a su exesposo, incluso cuando eso la llevó a perder cerca de $2.000 millones de pesos colombianos.

¿Por qué Marcela Reyes terminó perdiendo $2.000 millones por apoyar a B-King?

En medio de una entrevista realizada por el periodista Rafael Poveda en su podcast ‘Más allá del silencio’, Marcela Reyes habló sobre todo el apoyo que le brindó a B-King cuando era su esposo. Esto, luego de que la familia de B-King la señalara de opacar sus sueños de ser un artista reconocido.

B-king fue despedido por familiares y amigos en un cementerio de Medellín. (Foto Canal RCN)

Ante esto, Marcela Reyes destacó muchas de las cosas que hizo para que B-King ganara el suficiente dinero para impulsar su carrera musical, así como también llegó a colaborar en un tema musical y hasta como modelo en sus videos.

En medio de todo este recorrido de ayudas, la empresaria destacó que el cantante la llevó a la quiebra luego de invertir dinero en un negocio que, por su ambición, la llevó a perder casi $2.000 millones de pesos colombianos.

“Perdí casi dos mil millones de pesos, y los perdí por creer y por apoyar a mi esposo. Y no me importó: perdimos los dos mil millones, estamos en esto juntos, mi amor. Venga yo me paro de esto, y me paré y seguí con mi esposo, porque era el que me consolaba en medio de esta quiebra tan horrible. Nos apoyábamos”

¿Qué llevó a Marcela Reyes a terminar su matrimonio con B-King?

Así mismo, Marcela Reyes reveló detalles sobre las razones por las que su matrimonio con B-King llegó a su fin. La DJ profesional explicó que, aunque el cantante había sido diciplinado, juicioso y centrado durante sus primeros años de relación, llegó un punto en el que se comenzó a dejar influenciar por terceros, ocasionando que terminara consumiendo sustancias con las que ella no quería estar familiarizada.