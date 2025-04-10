Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes compartió emotiva carta que B-King le envió a su hijo antes de su muerte

Marcela Reyes conmovió a sus seguidores al revelar una emotiva carta que B-King le envió a su hijo antes de morir.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La carta de B-King al hijo de Marcela Reyes que conmovió a todos. (Foto Canal RCN).

Marcela Reyes se refirió una vez más a la muerte de Bayron Sánchez, conocido como B-King, durante una conversación con el periodista Rafael Poveda. Allí reveló varios detalles sobre su relación con el cantante y mostró una emotiva carta que él le envió a su hijo poco antes de ser hallado sin vida en territorio mexicano.

¿B-King envió una carta a Valentino, hijo de Marcela Reyes, antes de morir?

En medio de la entrevista con Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, Marcela Reyes habló sobre cómo era su relación con B-King antes de que el artista fuera hallado sin vida a la orilla de una carretera en el Estado de México el pasado 22 de septiembre.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

Según comentó la DJ, aunque ante el ojo publico ambos quedaron en malos términos, la realidad fue otra, pues con pruebas en mano enseñó que poco después de que el artista la denunciara por amenaza le pidió perdón por lo sucedido e hicieron las pases, a tal punto de lograr llegar a un acuerdo para divorciarse.

En medio de esta reconciliación, B-King aprovechaba para tener un acercamiento con Valentino, el hijo de Marcela Reyes y a quien cuidó durante 8 años, tiempo en el que duró la relación con la DJ.

¿Qué dice la carta que B-King le envió al hijo de Marcela Reyes antes de morir?

En el mensaje, enviado por WhatsApp y mostrado por Marcela como prueba fehaciente durante el podcast de Rafael Poveda, se aprecia un tierno escrito proveniente del número de B-King.

B-King y Regio Clown fallecidos en México
B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

En la carta, el joven cantante le recordaba a Valentino varias experiencias que compartieron cuando su relación con Marcela estaba en su mejor momento, como paseos en carro, viajes y rutinas de ejercicio.

Además, el artista le expresó al menor que siempre lo consideraría su hijo, pese a las diferencias que pudiera tener con su madre.

“Siempre vas a ser mi bebé, mi hijo, mi príncipe, mi creación de travesuras. Tenemos secretos que hasta tu mamá no sabe ni tiene en mente. Obedece siempre, porque vas a ser el mejor en todo lo que te propongas”, escribió B-King.

En el mensaje, también le mencionaba cuánto lo extrañaba y que, si algún día deseaba volver a verlo, él estaría disponible para él.

