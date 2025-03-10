Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salomón Bustamante confirmó su ruptura con Laura de León

Salomón Bustamante puso fin a los rumores y confirmó por medio de sus redes el fin de su relación con Laura de León.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Salomón Bustamante y Laura de León ya no son pareja: él lo confirmó
Salomón Bustamante rompe el silencio y confirma fin de su relación con Laura de León. (Foto Canal RCN).

Salomón Bustamante y Laura de León acapararon la atención de los internautas debido a los recientes rumores sobre una posible ruptura, que hace pocas horas fue confirmada por el presentador colombiano a través de sus redes sociales.

¿Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León?

En una reciente interacción en redes sociales, Salomón Bustamante sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que su matrimonio de cuatro años con la reconocida actriz Laura de León habría llegado a su fin.

Salomón Bustamante y Laura de León
Los rumores de separación surgieron por la ausencia de la actriz en las publicaciones de redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Todo ocurrió cuando un internauta volvió a preguntar si existía una ruptura con la actriz, sin imaginar que recibiría una respuesta directa del actor:

“Sí… ¿algo más? ¿O ya con el chisme te es suficiente?”

Sin embargo, todo parece haber sido una reacción impulsiva del actor para poner fin a los comentarios sobre la estabilidad de su relación, ofreciendo a los internautas la respuesta que esperaban desde hace semanas, más que una confirmación netamente definitiva.

Lo cierto es que en los últimos días, ambas personalidades han estado compartiendo momentos en los mismos lugares, aunque manteniendo cierta distancia a través de sus redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la supuesta confirmación de ruptura de Salomón y Laura de León?

Como era de esperar, las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios tras la supuesta confirmación del actor sobre el fin de su relación con Laura de León.

Mientras algunos expresaron sorpresa y desconcierto, escribiendo mensajes como “No puedo creerlo… ¡después de tantos años juntos!”, otros compartieron su tristeza: “Siempre me parecieron la pareja perfecta, qué pena que esto pase”.

Salomón Bustamante y Laura de León
¿Qué dijo Salomón Bustamante acerca de los rumores de separación con Laura de León? | Fotos: Canal RCN

Al mismo tiempo, hubo quienes dudaron de la veracidad de la información: “¿Esto es en serio o solo un chisme más?” Finalmente, no faltaron los comentarios más ligeros y bromistas, como “Jajaja, redes nunca decepcionan, ya todos especulando”

Lo cierto es que el comentario de Salomón Bustamante sobre el fin de su relación quedaría libre a interpretaciones, pues, aunque dijo textualmente que su relación sí había llegado a su fin, su convivencia con la actriz al compartir los mismos lugares mostraría lo contrario.

