Marcela Reyes compartió revelador chat que tuvo con B-King antes de su muerte

Luego de una larga semana en la que fue víctima de señalamientos por parte de la opinión pública, Marcela Reyes decidió romper el silencio frente a las acusaciones que se le hacía tras confirmarse la muerte de Bayron Sánchez, B-King, en territorio mexicano, y hasta enseñó una de sus últimas conversaciones con el joven cantante antes de este trágico incidente.

¿Marcela Reyes y B-King hicieron las pases antes de su muerte?

En entrevista con Univisión, Marcela Reyes decidió tocar diversos temas que la vinculaban directamente con el fallecimiento de B-King en territorio mexicano, entre esos la presunta amenaza que le había realizado meses atrás cuando comenzaron a revelar mediáticamente problemas privados que enfrentaron a lo largo de su relación.

Marcela Reyes es la exesposa de B-King | Foto del Canal RCN.

Marcela explicó que el mensaje que en ese momento recibió B-King desde su celular sí fue enviado desde su celular tras ser redactado entre su equipo de trabajo y ella, pero que su único fin era darle a entender que no quería que toda esta situación continuara escalando. Así mismo, aseguró que en ningún momento se manejó un tono amenazante como él lo expresó en su momento.

¿Cuál fue la última conversación entre Marcela Reyes y B-King antes de su muerte?

Prueba de esto, es que, según reveló Marcela Reyes con sus respectivas pruebas, B-King y la DJ habrían hecho las pases por medio de mensajes en los que se pedían perdón mutuamente por la forma en la que toda esta situación se escaló.

La DJ explicó que pese a que la denuncia pública que realizó B-King se llevó a cabo el 8 de mayo, al día siguiente, 9 de mayo, el joven artista la buscó, y le expresó su arrepentimiento por todo lo que había dicho sobre ella.

“Quiero pedirte perdón. Perdón por el dolor que te causé, por los errores que cometí, por no haber sabido valorar como merecías todo lo que diste por nosotros. Te agradezco con el alma por haberme dado una familia, un hogar, un lugar en el mundo”, dice parte del mensaje enviado por B-King y compartido por Marcela Reyes.

Así mismo, Marcela Reyes reveló que Bayron Sánchez seguía pendiente de su hijo Valentino, a quien enviaba extensas cartas que ella posteriormente le leía mientras se grababa: “esto es algo que nunca se supo", mencionó.