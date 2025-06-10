Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu sorprende a sus seguidores al revelar que quiere ser madre a los 25 años: “Lo que yo quiera”

La creadora de contenido caleña, La Jesuu, compartió su mayor deseo de ser mamá y le puso fecha.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Jesuu sorprendió al confesar cuando quiere hijos
La Jesuu confiesa a qué edad quiere ser madre. (Foto: Canal RCN)

Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, sorprendió a sus millones de seguidores al confesar a qué edad quiere tener hijos.

¿A qué edad quiere tener hijos Valentina Ruiz, conocida como la Jesuu?

La creadora de contenido caleña compartió a través de sus redes sociales una imagen suya acompañada de un anuncio que generó diversas reacciones: confesó que quiere ser madre a los 25 años, y actualmente tiene 24.

“A los 25 e preño para que mi hijo me de todo lo que yo quiera”, escribió en sus redes sociales.

La creadora de contenido digital, quien es muy activa en sus redes sociales y comparte su día a día, también mostró que está ayudando a su mamá a mudarse tras el vencimiento de su contrato anterior.

A través de sus historias había estado mostrando este proceso; sin embargo, en una de sus últimas publicaciones compartió una imagen en la que reveló su deseo de ser madre.

Sin duda, es algo que genera una ola de reacciones entre sus más de 3 millones de seguidores, quienes últimamente están muy pendientes de ella tras unas polémicas declaraciones que hizo Yina Calderón.

La Jesuu sorprendió al confesar cuando quiere hijos
La Jesuu confiesa a qué edad quiere ser madre. (Foto: Canal RCN)

¿Qué respondió La Jesuu luego de las polémicas declaraciones de Yina Calderón?

Recientemente La Jesuu, respondió a las fuertes críticas que la empresaria Yina Calderón había hecho en su contra.

Todo comenzó cuando Calderón, en una reciente entrevista, fue cuestionada sobre qué famoso le caía peor y mencionó a La Jesuu, argumentando su supuesto mal olor.

La creadora de contenido caleña no se quedó callada y decidió responder públicamente.

En un video compartido en sus redes, La Jesuu reprochó las declaraciones de Calderón, calificándolas como “prejuicios vacíos” y criticó que se burle de alguien por su apariencia.

La influenciadora agregó que, aunque las afirmaciones de Yina no son ciertas, hay personas que no pueden elegir cómo ser o verse, y convertirlo en motivo de burla refleja ignorancia.

Su mensaje generó apoyo entre sus seguidores, quienes respaldaron su postura frente a los comentarios polémicos de la también influenciadora.

Sin duda, Yina Calderón ha estado comentando y opinando sobre varios famosos, lo que ha generado múltiples polémicas.

La Jesuu sorprendió al confesar cuando quiere hijos
La Jesuu confiesa a qué edad quiere ser madre. (Foto: Canal RCN)
