Cris Valencia rompió el silencio después de que Yana aclarara su vínculo con Marlon

Cris Valencia reapareció con inesperado anuncio luego de que Yana Karpova confirmara que no era novia de Marlon Solórzano.

Ingrid Jaramillo Rojas
Cris Valencia habló sin filtros luego de que Yana Karpova aclarara su relación con Marlon Solórzano
Cris Valencia rompió el silencio tras las declaraciones de Yana Karpova sobre Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

Hace un par de días, Yana Karpova y Marlon Solórzano se apoderaron de las tendencias en redes sociales luego de que la influenciadora rusa afirmara que no era novia del exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Ahora, tras este acontecimiento, Cris Valencia, exnovio de Yana, reapareció con un inesperado anuncio en redes.

¿Yana Karpova y Marlon Solórzano no son novios?

En entrevista con Los impresentables, Yana Karpova reveló que Marlon Solorzano nunca le pidió que fuera su novia de manera oficial, por lo que actualmente no sabía si eran una pareja oficial. Sin embargo, dejó claro que sí estaban en una relación sentimental.

Tras negar romance con Marlon Solórzano, Yana Karpova toma una drástica decisión
Yana Karpova se despide y vuelve a Rusia tras aclarar su relación con Marlon. (Foto Canal RCN).

"A mí no me ha pedido (ser novios). No sé qué somos, pero él me dice que somos parejas, que no sé qué".

Así mismo, la influenciadora rusa reveló detalles de cómo surgió su amor, pues aunque en un principio no sintió atracción hacia el creador de contenido, solo bastó pasar un par de días en Cartagena para que cambiara de parecer.

¿Cris Valencia se refirió a la confesión de Yana Karpova sobre su relación con Marlon Solórzano?

Tras varios días de que Yana Karpova revelara públicamente que no era novia de Marlon Solórzano, muchos internautas se comenzaron a preguntar qué opinaba Cris Valencia, expareja de la influenciadora sobre esta gran revelación, pero no fue sino hasta este lunes 6 de octubre que el joven cantante apareció en sus redes sociales.

Sin embargo, Cris Valencia no hizo mención a este tema, sino que por el contrario se refirió a uno de sus más reciente lanzamientos musicales para hacer una invitación a sus seguidores a realizar videos con la canción y así poder repostearlo en sus redes sociales.

Yana Karpova revela cómo inició su relación con Marlon Solórzano.
Yana Karpova confiesa que Marlon Solórzano no le gustaba. (Foto Canal RCN)

"Parce, los tenía muy olvidados por acá en esta cuenta, pero paso a recordarles que 'Mi color favorito' está en Spotify, en YouTube, mejor dicho, en todas las plataformas digitales y si usted quiere que yo lo suba en una historia aquí, em etiqueta con el tema y tiene su repost"

De esta manera, Cris Valencia parece estar más enfocado en su carrera musical que en lo que esté relacionado a su antigua vida amorosa.

