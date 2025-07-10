Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Marcela Reyes sobre B-King

La empresaria Yina Calderón reaccionó a las palabras de Marcela Reyes sobre el artista B-King.

Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Marcela Reyes y B-King
Yina Calderón habló de Marcela Reyes y B-King/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón habló sobre las recientes declaraciones de Marcela Reyes tras el fallecimiento de B-King.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Marcela Reyes?

La creadora de contenido quiso referirse en su programa 'Escándalo TV' sobre las palabras de la DJ acerca de lo mucho que le duele que no se le reconozca todo lo que hizo por el artista durante sus años de relación, destacando lo mucho que lo ayudó musical y personalmente.

Yina Calderón sobre Marcela Reyes

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que quizás muchos de quienes la criticaron no entendieron el mensaje de ella, defendiéndola y asegurando que ella fue testigo de lo mucho que Marcela ayudó al cantante.

"Marcela luchó demasiado por esa relación (...) ella no estaba diciendo que él le debiera sus seguidores, sino que ella sí hizo mucho por ayudar a B-King (...) yo tuve una videollamada con ella y estaba remal y yo le decía es que yo sé cuánto amó B-King, ella lo amaba con su alma", señaló.

¿Yina Calderón defendió a Marcela Reyes?

La empresaria reiteró lo mucho que la Dj quiso a B-King y lo difícil que ha sido todo este suceso para ella y su familia, destacando la gran amistad que siguen conservando en medio de esta compleja situación.

Por ahora, Marcela Reyes continúa exigiendo a las autoridades correspondientes a que puedan esclarecer los hechos de la muerte del cantante, recalcando que ella está a total disposición para lo que necesiten y así se descubra la verdad de todo.

Por su parte, los seguidores más fieles de la Dj siguen manifestándole todo su amor y apoyo en la adversidad llenándola de mensajes de ánimos y cariño.

Yina Calderón sobre B-King y Marcela Reyes

Cabe destacar que, el pasado 2 de octubre se llevó a cabo el funeral del cantante, al cual Marcela Reyes no asistió argumentando que no quería tener otro evento desafortunado debido a los señalamientos que ha recibido, por lo que, prefería recordarlo en vida y conservar todos los momentos bonitos que vivió junto a él y su hijo Valentino, tras haber sido como un padre para el pequeño.

