Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

El mundo de las telenovelas mexicanas está de luto tras el lamentable fallecimiento del actor Gustavo Cosaín tras batallar contra un cáncer.

¿Qué se sabe de la muerte de Gustavo Cosaín?

El actor falleció a causa de un cáncer que padecía desde el año 2021, fecha en la que reveló a sus seguidores en redes sociales que padecía dicha enfermedad, aunque nunca contó con exactitud ciertos detalles.

Según detalló en su momento el tumor que tenía estaba ubicado en uno de sus hombros y se estaba extendiendo hasta la espalda.

“Quiero darles las gracias por todo el apoyo que me mandaron, por todos sus buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer, pero ahí vamos acabando con él... todavía nos falta un poquito”, dijo en medio de su proceso.

El actor había ayuda económica a sus fanáticos debido a que no solo fue diagnosticado con cáncer, sino también que COVID-19.

Según confirmaron varios medios mexicanos, el actor falleció el pasado 2 de octubre, pero hasta ahora se decidió publicar su lamentable partida.

Fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) que confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde enviaron condolencias a la familia y amigos.

¿Quién era Gustavo Cosaín?

El actor mexicano logró gran reconocimiento luego de participar en varias producciones en los 80's y 90's, entre ellas Simplemente María, Ni contigo ni sin ti y El abuelo y yo.

Logró trabajar con grandes figuras del mundo del entretenimiento como Victoria Ruffo, con quien logró hacer una gran dupla en la época.

Debido al reconocimiento y el cariño que tenía de muchos de sus seguidores, estos no tardaron en lamentar la partida del actor dedicando amorosos mensajes al actor por su trayectoria y lucha contra el cáncer, además de enviar mensajes de apoyo y sentido pésame a sus familiares, colegas y amigos en este momento tan difícil para ellos.

Asimismo, destacaron la falta que hizo y que hará en la pantalla chica luego de haberlo considerado como uno de los grandes galanes de la telenovelas mexicanas.