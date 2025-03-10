Juan David Tejada habría lanzado advertencia a quienes le escriben a Aida Victoria Merlano

Una de las rupturas amorosas que se confirmaron recientemente es entre la influenciadora Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron?

Después de especulaciones que se elevaron y eran tendencia en redes sociales, Juan David tomó la decisión de informar que su relación con Aida Victoria llegó a su fin.

Luego de esto, la mujer costeña apareció en las plataformas digitales y terminó de complementar la información, causando impresión porque confesó que el fin del vínculo amoroso se dio como tal tres días después de que ella dio a Luz.

Pese a lo dicho, no se conoce el verdadero motivo por el que la influencer y el agropecuario ya no están unidos. Sin embargo, se descartó la infidelidad.

Mientras tanto, las apariciones de cada uno en redes sociales es constante, así que son relacionadas con la reciente ruptura e incluso indirectas entre sí.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

¿Cuál habría sido la respuesta de Juan David Tejada a los hombres que le escriben a su exesposa?

Juan David Tejada se ha enfocado en su físico, ya que gran parte del contenido que publica es realizando ejercicio. No obstante, subió una historia que fue interpretada como una aparente advertencia para aquellos que estarían buscando a su exesposa ya estando soltera.

Lo anterior porque la historia consiste en una foto de Tejada con un amigo en el gimnasio, pero consigna un mensaje que puso a analizar a más de uno por qué lo habrían puesto.

"Donde me la pinten brincamos", se lee.

Es decir, una de las interpretaciones sería que el empresario no tendría problema de enfrentarse con los hombres que le escriben a su exesposa. Esto son solo supuestos.

¿Aida Victoria Merlano tiene nuevo novio?

Y es que es necesario mencionar que los internautas están relacionando a Aida Victoria Merlano con el cantante Camilo Mendez, quien le hizo una serenada días atrás en su apartamento.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Además, la influenciadora del Caribe compartió la captura de un chat con el joven cantante, quien insinuó que ella podía ir sanando mientras él le dedica canciones.

Lo cierto de todo es que Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tienen un hijo en común y, por lo visto, cada quien está haciendo su vida por aparte.