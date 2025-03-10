La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

El programa de cocina MasterChef Celebrity, 10 años, cada vez se pone más reñido. Esto porque falta poco para conocer el selecto Top 10 de la temporada 2025, así que pronto habrá una nueva eliminación.

MasterChef se prepara para la doceava eliminación. Después de un reto de salvación en el que las celebridades votaron para que el humorista Pichingo subiera al balcón y la presentadora Violeta Vergonzi también se libró con la preparación de un postre, seis participantes corren el riesgo de eliminación.

¿Quiénes corren riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity, 10 años?

Entre Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Michelle Rouillard, Raúl Ocampo, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga está el participante que le tendrá que decir adiós a la competencia de cocina del Canal RCN.

Nadie se quiere ir y los televidentes apuestan por sus favoritos. Sin embargo, cuando hay eliminación de MasterChef, las predicciones toman protagonismo, ya que se le pregunta a la inteligencia artificial (IA) acerca de quién podría ser la celebridad que dejaría de preparar alimentos en la cocina más importante del mundo.

Se avecina la eliminación 12 de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Entonces, la eliminación número 12 de MasterChef Celebrity, 10 años, no es la excepción y por eso la IA vaticinó lo que podría suceder en el exigente reto donde se conocerá el nombre del participante que los jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría decidirán sacar de la producción culinaria.

¿Quién sería el eliminado 12 de MasterChef Celebrity?, según la IA

Sin más detalles, lo primero que respondió la herramienta tecnológica es que para elegir a una de las celebridades, hay que tener en cuenta factores como si alguien ha tenido errores o platos débiles, pues eso pesa mucho frente al jurado.

En la misma línea, muchas veces la eliminación no solo es por un mal plato, sino por una acumulación de faltas o debilidades.

Dicho todo lo anterior, la IA determinó que el doceavo eliminado sería la actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard. Esto porque quienes no logran estabilizar su rendimiento con platos más “seguros” en las pruebas eliminatorias son más vulnerables; eso le podría pasar a la mujer de la farándula colombiana.

Michelle Rouillard podría ser eliminada de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

