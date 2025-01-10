Altafulla reaccionó a críticas de Valentino Lázaro tras terminar con Karina: "Nivel de un marrano"

La ruptura sentimental entre Karina García y Andrés Altafulla tiene hablando a todos. Al ser una pareja de influenciadores que conquistó en La casa de los famosos Colombia, muchos se refirieron al fin de la relación.

¿Qué dijo Valentino Lázaro de la ruptura entre Altafulla y Karina García?

Precisamente, uno de los influenciadores que opinó sobre la ahora expareja fue Valentino Lázaro. Desde la postura del joven, arremetió contra Altafulla, pues, en resumidas cuentas, lo tildó de victimizarse por la situación.

Altafulla no había dicho nada sobre Valentino, hasta hace poco que fue invitado a un programa de radio donde le preguntaron sobre el creador de contenido costeño.

Valentino Lázaro es polémico | Foto del Canal RCN.

Tal como lo hizo en La casa de los famosos, el cantante barranquillero le respondió al polémico influencer que se caracteriza por ser directo en las redes sociales.

En charla con Mix, lo primero que dijo el artista de la costa es que él no se ve enviando comunicados, tal como lo hizo Karina García para confirmar el fin de la relación. Luego de esto, lanzó su opinión sobre Valentino Lázaro.

¿Cómo reaccionó Altafulla a las críticas de Valentino Lázaro tras la ruptura con Karina García?

A Altafulla se le puso sobre la mesa la premisa de que Valentino se fue en su contra, justificando a Karina y catalogándolo de "aprovechado" en el sentido de que el cantante y la influencer no hablaban desde hace 15 días y más detalles.

Fue entonces cuando el intérprete de Amigos nada más expresó lo que piensa de las personas que opinan de las relaciones de los demás sin saber qué ocurrió realmente.

En efecto, el barranquillero contestó que no entiende a Lázaro porque, en un comienzo, lo admiraba e incluso hacía contenido con su música, después le restó importancia y mencionó la palabra "marrano".

Altafulla opinó sobre Valentino Lázaro | Foto del Canal RCN.