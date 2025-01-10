Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla reaccionó a críticas de Valentino Lázaro tras terminar con Karina: "Nivel de un marrano"

Altafulla le respondió a Valentino Lázaro con un argumento que dejó "por debajo" al influencer, según los internautas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla, Valentino Lázaro
Altafulla reaccionó a críticas de Valentino Lázaro tras terminar con Karina | Foto del Canal RCN.

La ruptura sentimental entre Karina García y Andrés Altafulla tiene hablando a todos. Al ser una pareja de influenciadores que conquistó en La casa de los famosos Colombia, muchos se refirieron al fin de la relación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentino Lázaro de la ruptura entre Altafulla y Karina García?

Precisamente, uno de los influenciadores que opinó sobre la ahora expareja fue Valentino Lázaro. Desde la postura del joven, arremetió contra Altafulla, pues, en resumidas cuentas, lo tildó de victimizarse por la situación.

Altafulla no había dicho nada sobre Valentino, hasta hace poco que fue invitado a un programa de radio donde le preguntaron sobre el creador de contenido costeño.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro es polémico | Foto del Canal RCN.

Tal como lo hizo en La casa de los famosos, el cantante barranquillero le respondió al polémico influencer que se caracteriza por ser directo en las redes sociales.

En charla con Mix, lo primero que dijo el artista de la costa es que él no se ve enviando comunicados, tal como lo hizo Karina García para confirmar el fin de la relación. Luego de esto, lanzó su opinión sobre Valentino Lázaro.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Altafulla a las críticas de Valentino Lázaro tras la ruptura con Karina García?

A Altafulla se le puso sobre la mesa la premisa de que Valentino se fue en su contra, justificando a Karina y catalogándolo de "aprovechado" en el sentido de que el cantante y la influencer no hablaban desde hace 15 días y más detalles.

Fue entonces cuando el intérprete de Amigos nada más expresó lo que piensa de las personas que opinan de las relaciones de los demás sin saber qué ocurrió realmente.

En efecto, el barranquillero contestó que no entiende a Lázaro porque, en un comienzo, lo admiraba e incluso hacía contenido con su música, después le restó importancia y mencionó la palabra "marrano".

Altafulla
Altafulla opinó sobre Valentino Lázaro | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

"Es un man (Valentino) que siempre me ha llevado en la buena, no sé, aparte, hacía contenido con mis canciones... Ustedes a mí me vieron en la casa, yo no me metía ni cuando se metieron conmigo de frente, mucho menos con la gente que me está tirando en redes sociales... Nunca salí a hablar de lo que estaba pasando con Kari y va a salir otra persona, entonces, es una cosa horrible... No puedes dejarte llevar por lo que dicen los demás... No puedes bajarte al nivel de un marrano, ellos te van a ganar porque tienen experiencia en el lodo", respondió Altafulla.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan David Tejada mostró la situación que está pasando Talento nacional

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló la difícil situación que atraviesa: "Les pido una oración"

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, genera preocupación al mostrar lo que está viviendo con familiar.

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos 3 Marcelo Cezán

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos Colombia 3: así lo anunció Carla Giraldo

Carla Giraldo compartió su efusiva reacción al reencontrarse con Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3: "Me tocó con él".

Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en video. Talento nacional

Vanessa Pulgarín generó preocupación al aparecer llorando en redes: “Ustedes me tienen así”

Vanessa Pulgarín causó preocupación al compartir un video llorando. Además, explicó lo que ha sentido desde que tiene la corona.

Lo más superlike

Blessd fue demandado por el mánager de Pirlo por presunto secuestro Blessd

Blessd enfrenta demanda por parte de un mánager en la Fiscalía por presunto secuestro

Blessd se encuentra en medio de una polémica, luego de que el mánager del artista Pirlo lo demandara ante la Fiscalía por secuestro.

El actor Carlos Arau falleció Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Raúl Ocampo respondió si le gusta Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo de MasterChef reveló lo que siente por Valeria Aguilar, ¿le gusta?

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta