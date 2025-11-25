Yeferson Cossio se pronunció tras polémica por comentario sobre Cami Pulgarín

El influenciador Yeferson Cossio se pronunció tras polémica por comentario sobre la creadora de contenido Cami Pulgarín.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre Cami Pulgarín?

El paisa estaba realizando una transmisión en vivo de una de sus fiestas y se viralizó un clip en el que habla de la transición de la influenciadora, destacando su belleza y comparándola con su novia Carolina Gómez.

"A mí me causa mucho conflicto Cami, yo soy hetero, pero es muy linda, ese pirobo es más linda que mi novia, ¿es muy linda no?", expresó.

Dicho comentario desató una ola de críticas entre los internautas que lo cuestionaron sobre sus palabras, pues para algunos atacó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mientras que para otros fue un irrespeto con su novia.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio tras las críticas por su comentario sobre Cami Pulgarín?

El influenciador se pronunció sobre la controversia que provocaron sus palabras aclarando lo que quiso expresar y recordando la cantidad de mensajes que hicieron los internautas comparando a Cami Pulgarín con su novia cuando hizo su transición.

"Yo dije 'quedó más linda que mi novia', pero obviamente es molestando y en caso tal de que si me hubiese parecido así pues paila, ya, obvio no me parece porque para mí mi mujer es el ser humano más hermoso que existe en este hijue*** mundo", dijo.

Además, se fue en contra de quienes sacan esos clips fuera de contexto para hacerlo quedar mal y generar polémica alrededor del él.

Por ahora, Yeferson Cossio continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales y realizando su nueva labor como streamer, la cual está experimentando y con la que ha tenido que enfrentar algunos inconvenientes con la plataforma.

Asimismo, sigue disfrutando de su relación con su novia, con quien contraerá matrimonio muy pronto, cuya boda tiene ansiosos a miles de admiradores.

Por su parte, Cami Pulgarín no se ha pronunciado al respecto y sigue entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones de humor y estilo de vida en sus redes sociales.