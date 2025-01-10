Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Orlando Liñán lanzó directo gesto a Altafulla sobre Karina García, ¿le incomodó? | VIDEO

En pleno programa en vivo, Orlando Liñán cuestionó a Altafulla acerca de Karina García y le pidió "permiso".

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Orlando Liñán, Karina García, Altafulla
Orlando Liñán lanzó directo gesto a Altafulla sobre Karina García | Foto del Canal RCN.

La relación de Karina García y Andrés Altafulla llegó a su fin. A través de un comunicado, la modelo paisa confirmó que ya no es novia del cantante barranquillero.

¿Karina García a Altafulla ya no son novios?

Al ser de las parejas más seguidas durante este 2025, las redes sociales se alborotaron debido a que no se creía que la relación iba a terminar en pocos meses.

De acuerdo con Karina, dejó de hablar con su ex hace dos semanas y por eso ahora está enfocada en sanar y proyectos personales. No obstante, Altafulla había dicho en radio que la amaba y eso confundió.

Recientemente, el intérprete costeño estuvo en Buen día, Colombia, para hablar sobre su música, pero fue imposible no preguntarle sobre la ruptura con Karina García. Entonces, el encargado de hacer la primera cuestión fue el presentador Orlando Liñán, quien hizo un gesto que a algunos hizo reír y a otros incomodó.

Altafulla, Karina García
Altafulla y Karina García terminaron | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue el gesto de Orlando Liñán a Altafulla sobre Karina García?

Sin pensarlo dos veces, Liñán le lanzó la pregunta directamente a Altafulla acerca de que ya no es novio de la modelo paisa, pero a la vez sabiendo si aparentemente él podría inclinarse por García.

"Ya que estamos hablando de enamorados. ¿Es cierto que tengo el camino libre, perdón, que terminaste con Karina?", fue la expresión de Liñán a Altafulla.

Orlando Liñán
Orlando Liñán cuestionó a Altafulla | Foto del Canal RCN.

Aunque hubo risas en el set de Buen día, Colombia, la presentadora Ana Karina Soto le preguntó a su compañero de trabajo por qué era así. No obstante, Altafulla lo tomó de buena manera y respondió.

 

Cabe decir que mientras Karina García participó en La casa de los famosos Colombia 2025, Orlando Liñán la admiraba. Inclusive, cuando fue invitada al matutino e incluso debutó como presentadora, también la halagó.

Independientemente de todo, se trató de un gesto que puso a hablar a varios debido a que la ruptura entre Karina y Altafulla es reciente. Luego de que la paisa se pronunció, el costeño rompió el silencio y también confirmó el fin del vínculo amoroso.

