Modelo con que se vinculó a Beéle rompió el silencio sobre su relación con el artista

La modelo Sara Orrego aclaró si tiene o no una relación con el cantante Béele luego de que desataran rumores de un romance tras vérseles juntos.

¿Por qué se vinculó Sara Orrego con Beéle?

El artista causó revuelo en redes sociales luego de compartiera una fotografía muy romántica junto a la modelo paisa, desatando diversas teorías sobre la instantánea.

Muchos señalaron que se trataría de una estrategia de marketing para una canción o la revelación de su nuevo noviazgo.

Pocos días después el artista estrenó el video musical de su canción "Lençóis Maranhenses", donde la modelo fue la protagonista.

Si bien muchos mencionaron que esa sería la realidad de la relación entre ellos, ninguno de los dos habló del tema, dejando la incertidumbre sobre si tendrían algo más laboral.

Debido a la duda de miles de fanáticos, la modelo Sara Orrego decidió hablar al respecto.

¿Qué dijo Sara Orrego sobre su relación con Beéle?

Por medio de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que respondió a uno de los comentarios que le suelen hacer sobre el tema.

La joven detalló que, ella suele ser muy reservada con su vida privada en redes sociales, pues le ha funcionado muy bien; además de mantenerse alejada de polémicas.

Indicó que su relación con Beéle solo se trató de un tema profesional, desmintiendo especulaciones de que estarían sosteniendo un romance.

"Mi colaboración con Beéle fue exactamente eso, una colaboración profesional, fui modelo de su video, eso es parte de lo que hago, ese es mi trabajo, he trabajado para muchos artistas", expresó.

Tras sus declaraciones, sus fanáticos reaccionaron indicando lo mucho que les hubiera gustado que sí estuvieran en una relación, mientras que otros le confesaron que se alegraban de que no tuvieran ninguna relación sentimental.

Por ahora, la modelo sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales, mientras que Beéle continúa disfrutando del éxito que ha tenido con su música, anunciando recientemente su séptimo Movistar Arena en Bogotá, donde ha tenido un sorprendente éxito.