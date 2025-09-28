Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Camilo Mendez, el joven cantante que le hizo serenata a Aida Victoria Merlano

Camilo Mendez presumió a Aida Victoria Merlano en redes y ahora los relacionan. Este es el perfil del cantante vallenato.

La influenciadora Aida Victoria Merlano ha estado siendo cuestionada luego de que se reveló que terminó su relación con el empresario Juan David Tejada.

Entre las declaraciones, la mujer de la costa contó que la ruptura amorosa se dio tres días después de haber dado a luz a su hijo, Emiliano.

¿Por qué relacionan a Camilo Mendez con Aida Victoria Merlano?

Tanto Aida como Juan David confirmaron el rompimiento, pero no se saben detalles puntuales del motivo por el que la relación, que se veía de maravilla en redes sociales, llegó a su fin.

Sin embargo, luego de que se salió a la luz la verdad, Aida Victoria Merlano compartió con el cantante Camilo Mendez, quien fue hasta la casa de la influenciadora y le brindó una serenata.

De inmediato, en las plataformas digitales comenzaron a circular todo tipo de comentarios en los que relacionaron a Merlano con Mendez. Por este motivo, vale la pena conocer quién es el cantante, además de que él mismo compartió un video en su Instagram donde la protagonista es Aida Victoria.

¿Quién es Camilo Mendez?

Camilo Mendez es un artista vallenato nacido en Garzón, Huila. Aunque es ingeniero civil, su inclinación por la música es lo que lo hace vivir.

Gracias al apoyo de su familia, el joven cantante ha venido creciendo y ganando fama en la industria musical. Toca guacharaca, guitarra y acordeón.

En redes sociales Mendez está teniendo notoriedad, pues en Instagram acumula más de 400 mil seguidores. Aparte de realizar covers, el artista huilense tiene otras composiciones, siendo lo más nuevo el tema titulado Por qué eres así.

 

¿Qué video compartió Camilo Mendez de Aida Victoria Merlano?

A Camilo Mendez lo están relacionando con Aida Victoria Merlano luego de que le hizo serenata en su hogar. Claro está, todo parece indicar que la influencer lo invitó para compartir con amigos, pero los internautas cuestionaros gestos como el de que subió diversos videos con el cantante.

Además, el joven artista compartió un clip de Aida Victoria Merlano disfrutando de su música, mientras él cantaba vallenato. Como si fuese poco, hay quienes dicen que Mendez tiene un parecido al exesposo de la creadora de contenido.

