Lina Tejeiro sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

La actriz Lina Tejeirosorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales con un nuevo look, logrando miles de reacciones.

¿Por qué Lina Tejeiro se cambió de look?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró luciendo una nueva imagen.

En las instantáneas se dejó ver con su pelo rubio claro en su totalidad y bastante corto. Además de lucir con poco maquillaje y alguna pecas pintadas en su rostro.

"Con esta mona llenas el álbum", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Lina Tejeiro a su cambio de look?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y por su nueva apariencia, detallando lo bien que le quedaba ese look.

Recordemos que, hace pocos meses la actriz sorprendió con un cambio de look al cortarse su pelo a la altura del los hombros detallando que quería dicho cambio desde hace un buen tiempo, pero no había podido por su trabajo.

Ahora sorprende con otro look, más drástico, con el que sus fanáticos la elogiaron y hasta compararon con grandes personajes de Hollywood.

Por ahora, la actriz no ha detallado si es un cambio de look definitivo o si quizás se trató de una peluca para algún personaje que está haciendo para una producción.

Mientras sus fanáticos están a la expectativa de lo que ella pueda decir al respecto, por lo que, están atentos a sus publicaciones, las cuales suelen ser muy repentinas, pues la actriz no ha estado tan activa en sus redes sociales como solía hacerlo.

Recordemos que, la llanera confesó que ha estado transitando por momentos bastante complejos en su vida que la han obligado a no estar tan presente en sus redes sociales, pues ha estado en un proceso interno con el que espera poder volver a engancharse de las plataformas digitales como lo venía haciendo.

Por lo pronto, Lina Tejeiro sigue cautivando a sus fanáticos y trabajando en sus respectivos proyectos.