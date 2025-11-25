Blessd reveló romántico video con su novia en Europa y así reaccionaron sus fans

El cantante Blessd reveló a sus millones de fanáticos un romántico video junto a su novia, la influenciadora Manuela qm.

¿Qué video reveló Blessd con su novia Manuela?

A través de una de sus redes sociales el artista compartió una grabación con la creadora de contenido muy felices y enamorados en París.

Blessd derrocha romanticismo con su novia en París/AFP: Rodrigo Varela

En el video se ve al artista con Manuela vestidos iguales, mientras él está interpretando una de sus canciones y al tiempo abraza y besa a la joven. Al fondo de la grabación se ve la icónica Torre Eiffel.

"Acabamos de llegar a Francia. Mañana empezamos la gira aquí", escribió el paisa sobre la publicación.

Cabe destacar que, el cantante tuvo su primer estadio el pasado sábado 22 de noviembre, donde cautivó a los asistentes con su sorprendente show en la ciudad de Bogotá.

Ahora, dará comienzo a lo que será su tour por Europa, donde también espera deleitar a todos con sus presentaciones.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video romántico de Blessd con su novia en París?

Luego de su publicación, muchos los felicitaron y destacaron la gran pareja que hacen, además de felicitar al reguetonero por sus logros.

Sin embargo, otros no tardaron en seguir comparando a la influenciadora con la expareja del cantante, La Suprema, con quien terminó hace un buen tiempo y de quien detalló que ya hace parte de su pasado, tanto así que pidió a sus fanáticos que superaran dicha relación.

Otros por parte, no tardaron en seguir recordando la reciente polémica que protagonizó el cantante con el artista Pirlo luego de la tiraderas que se realizaron, mencionando a Samantha Correa, con quien se relacionó al paisa y cuyo supuesto romance él desmintió.

Por ahora, Blessd sigue disfrutando de su éxito profesional y preparándose para dar lo mejor de él en sus próximos conciertos en esta gira.

Por otra parte, el reguetonero J Álvarez también está teniendo gran éxito tras al lanzamiento de su nuevo sencillo “Bailando Así”, una canción que mezcla energía rumbera y elementos del reggaetón clásico y moderno en el que narra un encuentro nocturno que se convierte en una conexión intensa.

El videoclip está ambientado en un universo futurista creado con inteligencia artificial, con ciudades flotantes, arquitectura monumental y una estética que resalta libertad.