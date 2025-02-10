Murió influencer en plena transmisión en vivo tras chocar en su helicóptero

El influenciador Tang Feiji falleció mientras realizaba una transmisión en vivo a sus miles de seguidores.

¿Qué se sabe de la muerte de Tang Feiji?

El creador de contenido, que tenía miles de seguidores en sus redes sociales, en especial en TikTok, estaba realizando un live en la plataforma mientras conducía un helicóptero que él mismo había modificado.

En la grabación se ve al influenciador volando la aeronave cuando de repente comienza a perder el control y termina chocando contra el piso ocasionando su muerte tras una expl*tación inmediata.

El hombre como se ve en las imágenes no contaba con ninguna medida de seguridad, pues no llevaba puesto ni casco, ni ningún elemento de protección.

La transmisión en vivo continuó y sus seguidores manifestaron su preocupación al ver lo ocurrido.

¿Quién era Tang Feiji?

El hombre de 55 años, solía compartir contenido en sus redes sociales sobre aviación, mostrando un gran gusto por este tema.

Según medios internacionales el influenciador había adquirido el helicóptero en el 2024 por un precios de casi 200 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, al parecer, no contaba con los permisos ni la licencia requerida para poder volarlo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la muerte de Tang Feiji?

Tras la lamentable noticia, sus fanáticos reaccionaron lamentando su fallecimiento y llenando a su familia de mensajes de cariño y apoyo en este momento tan difícil para ellos.

Otros no dudaron y aprovecharon la situación para lanzar reflexiones sobre medir el nivel de los contenidos que se suben en redes sociales o sobre lo que se hace solo para obtener mayor visibilidad.

El perfil oficial del influenciador se puso en modo privado, se cree que fue por decisión de la familia debido a que su fallecimiento también provocó también algunos comentarios negativos.

Por ahora, se desconocen detalles de las honras fúnebres, pero sus seguidores han destacado lo mucho que lo recordarán y le agradecieron por todo el conocimiento que compartió con ellos sobre su amor por los aviones y los helicópteros, con el que solía acaparar la atención de muchos.