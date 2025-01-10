Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla reveló el último mensaje que le envió a Karina García

Este fue el último mensaje que le dejó Altafulla a la influenciadora Karina García tras su ruptura.

Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla
Altafulla reveló lo último que le escribió a Karina García

El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos cuál fue el último mensaje que le envió a Karina García luego de que se confirmara su separación.

¿Qué dijo Altafulla sobre Karina García?

El artista señaló que había terminado de la mejor manera con Karina García tras haber tenido varias diferencias, sin embargo seguían hablando, pues planeaba hablar con ella una vez estuviera nuevamente en Colombia luego de haber estado de gira de medios en otros países, entre ellos Venezuela y México.

Altafulla sobre su chat con Karina Garcia

"El último mensaje que tengo es como el 17, 18 de septiembre, ayer lo leí de nuevo y yo creo que es el mensaje más bonito que yo he escrito, es un mensaje hermoso 'mi amor cómo estás mi reina bella, te deseo lo mejor, estoy para ti siempre, eres la mejor mujer, mamá, hija, que vaina tan increíble estar contigo, firme con todo", dijo.

Señaló que cuando llegó al hotel en donde se estaba hospedando en Venezuela vio que Karina García le había contestado, pero había eliminado el mensaje.

¿Qué planes tenía Altafulla tras su ruptura con Karina García?

"Yo dije cuando llego a Colombia hablo porque a mí ese tema de los mensajes me parece una locura, a mí me gusta porque me considero suficientemente maduro que tengamos una conversación, obviamente ya veníamos mal y teníamos que darle una solución, pero yo digo llego a Colombia y nos vemos", agregó.

Cabe destacar que, el artista señaló que lo sorprendió por completo el comunicado que reveló Karina García, pues no se esperaba dicha reacción debido a que había acabado de llegar al país y estaba planeado verse con ella para hablar sobre lo que les estaba pasando.

Por ahora, Karina García no ha dado a conocer más declaraciones al respecto y se ha mostrado muy enfocada en sus respectivos proyectos, en especial en su enfrentamiento en el ring de boxeo contra Karely Ruiz en el 'Stream Fighters 4', donde espera ganar y sorprender a todos con su talento para este deporte.

Altafulla tras ruptura sobre Karina García

Por su parte, Altafulla señaló que no volverá a hablar más de Karina García y se seguirá enfocando en su música.

