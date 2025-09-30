Altafulla se pronunció sobre su ruptura con Karina García en vivo, esto dijo

El cantante Altafulla confirmó en televisión nacional su ruptura con la influenciadora Karina García luego de que esta revelara un comunicado anunciando su separación.

¿Qué dijo Altafulla tras confirmarse su ruptura con Karina García?

El artista estuvo en Mañana Express del Canal RCN donde fue interrogado al respecto, a lo que él señaló que no era a él a quien le correspondía dar hablar sobre el tema y por eso no lo había hecho.

"Yo a Karina la amo, no hecho más que demostrarlo no solamente con las acciones, sino con la música, el paso por la casa, lo que fue", expresó.

¿Altafulla tenía la esperanza de regresar con Karina García?

Aseguró que el comunicado que sacó Karina García lo tomó por sorpresa, pues él espera reunirse con ella y hablar al respecto, pero respeta su decisión.

"A Karina la amo, a ella, a sus hijos, su familia y quiero lo mejor para ella (...) yo me voy a quedar con lo más bonito, siempre traté de cuidarnos mucho, pero lo que sucedió ayer pues ya no lo podemos echar pa' atrás y a Kari siempre le deseo lo mejor", agregó.

¿Altafulla sigue enamorado de Karina García?

Señaló que su nueva canción titulada "Paila" está basada en lo que estaba viviendo en su momento con la influenciadora, aclarando que no es marketing, pues es muy diferente a lo que está viviendo actualmente.

Indicó que esa canción refleja lo que él siente todavía por la creadora de contenido, reiterando lo mucho que la quiere.

La noticia ha generado diversas reacciones entre sus fanáticos, algunos apoyando a su favorito, otros criticándolos y otros expresando que tienen fe de que puedan reconciliarse y segur cautivándolos con el amor que tanto les demostraron que se manifestaban.

Por el momento, Altafulla sigue promocionando su música y cumpliendo con sus respectivos proyectos tras regresar a Colombia, mientras que Karina García continúa enfocada con sus entrenamientos para su enfrentamiento contra Karely Ruiz el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá en el evento de Westcol 'Stream Fighters 4'.