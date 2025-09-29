Hermana de B-King se pronunció sobre Marcela Reyes tras muerte del cantante

Stefanía Agudelo, hermana del cantante B-King se pronunció sobre la Dj Marcela Reyes y las acusaciones que hay en su contra tras el lamentable fallecimiento del artista.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan impactante hallazgo en vivienda vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown

¿Qué dijo la hermana de B-King sobre Marcela Reyes?

La mujer concedió una entrevista internacional en 'We love entretenimiento' donde fue cuestionada al respecto y donde ella ofreció su opinión sobre el tema.

Según detalló ninguna persona merece tantos ataques cibernéticos, pero mencionó que todo debe dejarse en manos de la ley.

"Eso hay que dejárselos a las autoridades, eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna, la respeté, fue la pareja de mi hermano siete años, pero no sabría qué decirte", expresó.

Artículos relacionados Talento nacional ¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

Comentó que los primeros días sí tenía mucha rabia y dolor y estaba buscando culpables por todo lado, pero destacó que a la final nada ni nadie le va a devolver a su hermano.

Asimismo, le hizo un llamado de atención a las autoridades mexicanas a que no paren con las investigaciones y puedan esclarecer los hechos, destacando que su hermano no merecía haber muerto de esa manera.

Ver desde el minuto 17:

Artículos relacionados Viral Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

¿Qué ha dicho Marcela Reyes tras los señalamientos en su contra?

La Dj confesó a sus millones de fanáticos en redes sociales que ella no piensa cargar con una responsabilidad que no le corresponde, por lo que se puso a disposición de las autoridades y también les pidió a los gobiernos de Colombia y México que esclarezcan la situación y den con la verdad de la situación.

De igual manera, ha destacado lo difícil que ha sido esta situación también para ella, pues quedó completamente "devastada" con la noticia, pues fueron varios años los que compartió a su lado.

Indicó que siempre lo recordará y guardará lo más bonito que vivió junto a él; además de detallar que, aunque decidió alejarse de las redes sociales por la noticia y los comentarios que estaba recibiendo al respecto, volverá al ruedo, pues muchas familias dependen de ella y debe seguir luchando por ellas y, en especial por su hijo Valentino y su mamá.