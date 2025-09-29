Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de B-King se pronunció sobre Marcela Reyes tras muerte del cantante

La hermana de B-King habló sobre las acusaciones contra Marcela Reyes tras el fallecimiento del artista.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
B King y Marcela Reyes
Hermana B King habla sobre su relación con Marcela Reyes /Cana RCN

Stefanía Agudelo, hermana del cantante B-King se pronunció sobre la Dj Marcela Reyes y las acusaciones que hay en su contra tras el lamentable fallecimiento del artista.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de B-King sobre Marcela Reyes?

La mujer concedió una entrevista internacional en 'We love entretenimiento' donde fue cuestionada al respecto y donde ella ofreció su opinión sobre el tema.

Marcela Reyes tras muerte de B-King

Según detalló ninguna persona merece tantos ataques cibernéticos, pero mencionó que todo debe dejarse en manos de la ley.

"Eso hay que dejárselos a las autoridades, eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna, la respeté, fue la pareja de mi hermano siete años, pero no sabría qué decirte", expresó.

Artículos relacionados

Comentó que los primeros días sí tenía mucha rabia y dolor y estaba buscando culpables por todo lado, pero destacó que a la final nada ni nadie le va a devolver a su hermano.

Asimismo, le hizo un llamado de atención a las autoridades mexicanas a que no paren con las investigaciones y puedan esclarecer los hechos, destacando que su hermano no merecía haber muerto de esa manera.

Ver desde el minuto 17:

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Marcela Reyes tras los señalamientos en su contra?

La Dj confesó a sus millones de fanáticos en redes sociales que ella no piensa cargar con una responsabilidad que no le corresponde, por lo que se puso a disposición de las autoridades y también les pidió a los gobiernos de Colombia y México que esclarezcan la situación y den con la verdad de la situación.

De igual manera, ha destacado lo difícil que ha sido esta situación también para ella, pues quedó completamente "devastada" con la noticia, pues fueron varios años los que compartió a su lado.

Indicó que siempre lo recordará y guardará lo más bonito que vivió junto a él; además de detallar que, aunque decidió alejarse de las redes sociales por la noticia y los comentarios que estaba recibiendo al respecto, volverá al ruedo, pues muchas familias dependen de ella y debe seguir luchando por ellas y, en especial por su hijo Valentino y su mamá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín confesó qué proyectos tiene al ser Miss Universe Colombia 2025. Talento nacional

Vanessa Pulgarín habló sin filtros sobre su situación sentimental: ¿está soltera o en una relación?

Vanessa Pulgarín contó en ‘Buen Día, Colombia’ sus planes como Miss Colombia y habló de su situación sentimental actual.

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano Yina Calderón

Yina Calderón le preguntó a Westcol sobre si el hijo de Aida es de él y así reaccionó

Westcol recibió incómodas preguntas de Yina Calderón en transmisión en vivo sobre su expareja Aida Victoria Merlano.

Paola Jara llegó con zapatos distintos y así reaccionó Paola Jara

Paola Jara vivió un error antes de un concierto que pocos notaron: “Así me tocó cantar anoche”

Paola Jara compartió en redes un divertido descuido que tuvo en el escenario y reveló detalles de su embarazo.

Lo más superlike

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

Hace poco Yuridia lanzó una nueva solista de "Qué Agonía", lo que generó una polémica tras la ausencia de Ángela Aguilar.

La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

El Jefe sacudió al público con su primer aviso sobre La Casa de los Famosos Colombia 3, ¿qué dicen?

Bad Bunny show de medio tiempo Super Bowl Bad Bunny

Bad Bunny encabezará el show de la Super Bowl 2026: así lo confirmó

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador