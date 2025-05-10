Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla confesó que no le ayudaba económicamente a Karina y algunos lo relacionaron con su ruptura

El ganador de La casa de los famosos Colombia reveló cómo funcionaban los gastos en su relación con la antioqueña.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Altafulla confesó que no le ayudaba económicamente a Karina y algunos lo relacionaron con su ruptura/ Archivo RCN

El ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, sigue en el ojo del huracán tras confirmarse su ruptura con la creadora de contenido, Karina García, con quien empezó una relación sentimental durante su estadía en el reality de convivencia.

Aunque muchos no creían que su relación pudiera trascender del formato, la pareja demostró durante meses que su amor era más fuerte y presumían constantemente de sus encuentros, citas románticas y planes familiares.

En medio de su más reciente gira de medios, uno de los periodistas le consultó al cantante cómo funcionaban sus gastos con Karina y le preguntó puntualmente si al estar prácticamente viviendo con ella, él le pagaba un tipo de alquiler o le ayudaba a pagar los servicios públicos, a lo que él no tuvo reparo en contestar que no, que ella siempre lo trató como un invitado especial.

"Papi, no, yo respondo con otras cosas... no mentiras, pero todos los días yo estoy ahí abonando... yo salí de la casa y siempre veía la noción de alquilar un apartamento solo en Medellín porque yo estaba viviendo con un primo y ya no tenía casa y mi apartamento me lo entregaban en junio y papi me he ido quedando... yo ahora mismo soy un invitado especial", expresó.

¿Altafulla tenía planes de vivir con Karina García?

En medio de la entrevista, el periodista le consultó al también creador de contenido si en medio de su estadía con Karina García y sus planes de tener un apartamento en Medellín, tenía planes de vivir con su novia.

Ante esto, Andrés sorprendió con su respuesta al revelar que no, que aunque estaba gozando de un gran momento en su noviazgo con ella, no estaba en sus planes dar ese paso en la etapa tan pronta de la relación.

Al viralizarse la entrevista, muchos seguidores relacionaron sus palabras con las posibles motivaciones que habría tenido Karina para ponerle un punto final a su historia con él.

