Falleció reconocido influencer a sus 23 años en plena transmisión en vivo

Un reconocido influencer falleció a sus 23 años mientras escalaba una famosa pared de granito de 730 metros de altura.

Influencer fallece en medio de una transmisión en vivo

En los últimos días se conoció el fallecimiento de un reconocido alpinista, quien a sus 23 años se despidió de este mundo mientras cumplía el objetivo de escalar los 730 metros de altura de la emblemática pared de granito del Parque Nacional Yosemite en California.

¿Quién es el influencer que falleció en plena transmisión en vivo?

Se trata de Balin Miller, un joven de 23 años que era conocido en redes sociales por su contenido de escalar montañas. El influencer creció en Alaska y desde joven, junto a su padre empezó a escalar.

En 2025 ganó gran reconocimiento tras convertirse en el primer alpinista en realizar en solitario la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley (Denali), una de las cordilleras más difíciles de Estados Unidos; reto que cumplió en tan solo 56 horas.

El alpinista también escaló la ruta de Via dei Ragni en la Patagonia y las Rocosas Canadienses.

¿Cómo falleció Balin Miller al escalar la famosa pared de granito en el Parque Yosemite?

El miércoles 2 de octubre, la comunidad de escaladores y los seguidores de Balin Miller lamentaron el fallecimiento del joven, quien mientras transmitía en vivo para redes sociales su reto de seguir la ruta de la famosa pared de granito en el Parque Yosemite en California, no contaba con que en el descenso deslizaría más allá del extremo de la cuerda que lo sostenía, pues según el fotógrafo Tom Evans, quien estaba retratando el momento, explicó que “su cuerda no alcanzaba la ubicación de las bolsas por varios metros”, esto lo habría mencionado en su cuenta oficial de Facebook.

¿Cuáles fueron las reacciones del fallecimiento en vivo de Balin Miller?

Tras el fallecimiento de Balin Miller, su madre Jeanine Girard- Moorman, fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales y Associated Press, en donde manifestó su profundo dolor tras la pérdida de su hijo, pues expresó: “Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”.

Por su parte, el hermano de Bailin, Dylan, quien también es escalador, reveló que el joven alpinista decía que se sentía más vivo cuando escalaba y expresó que pese a ser su hermano mayor, Bailin era su mentor.

