La casa de los famosos Colombia 2025 terminó hace algunos meses, pero los exparticipantes de esta segunda temporada siguen dando de qué hablar, pues ellos mismos no han podido pasar la página y siguen comentando sobre lo que vivieron dentro de la competencia y de cómo su relación terminó con sus compañeros de realidad y ese es el caso de varios como Yina Calderón , quien junto a la Toxi Costeña hicieron un comentario que despertaron sospechas entre sus seguidores.

¿Las chicas fuego de La casa de los famosos no han dejado de ser amigas?

En un streaming que hizo Yina Calderón junto a la Toxi Costeña , los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 insinuaron que podrían volver a ser amigas de Karina García , debido a que ya terminó con Altafulla, pues a aunque esto lo dijo la empresaria en modo “chiste” y en medio de muchas risas, su comentario generó sospechas entre los internautas, quienes especulan que las “Chicas fuego” no dejaron de ser amigas.

¿Por qué se especula que Yina Calderón y Karina García nunca dejaron de ser amigas en La casa de los famosos Colombia?

Hay un video circulando en las redes sociales en donde un TikToker puso el video de Yina hablando sobre su relación con Karina García y ahí mismo comentó que la empresaria sigue siendo amiga de la paisa, debido a que la defiende cada vez que puede y que al parecer, la seguiría teniendo como contactos en WhatsApp, sin embargo, esto es solo un supuesto, pero, así como el joven que aparece en el video opinando sobre el tema, más usuarios en rede sociales creen que la supuesta ruptura entre la amistad de Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia, se trataría de una estrategia que usaron en la competencia.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Todo Latinoamérica fue testigo de la posible traición de Yina Calderón en contra de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025, pues ellas ya venían siendo amigas desde antes de la competencia y se hicieron muy cercanas a la Toxi Costeña, pero la relación de la paisa y la empresaria se fracturó cuando Calderón decidió jugar su propio dentro de la realidad y dejar su amistad de un lado, por eso mismo, hace poco en una conversación con WestCol , Yina dijo que todo lo hizo por generar mayor visibilidad al programa de televisión.