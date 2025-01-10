Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña opinó sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: "No me alegra"

La cantante la Toxi Costeña habló luego de la separación de Karina García y Altafulla.

La cantante la Toxi Costeña opinó sobre la separación de sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia Karina García y Altafulla.

¿Qué dijo la Toxi Costeña sobre la ruptura de Karina y Altafulla?

La artista estuvo como panelista invitada en el programa de chismes de Yina Calderón en 'Escándalo TV', donde hablaron sobre la polémica ruptura de los famosos.

La Toxi Costeña sobre Karina García y Altafulla

La sincelejana sorprendió al revelar que no se alegraba por la paisa, pues ella ha vivido situaciones similares.

"No me alegra, si ella en verdad estaba enamorada le debe estar doliendo porque yo he vivido ese sentimiento, no me alegra que se sienta mal, para nada, pero a la final es ella la que va a salir ganando", señaló.

Yina Calderón la interrumpió diciendo que Karina García estaba perdiéndose de muchos contratos y planes por estar bien con Altafulla, por lo que, ahora si podrá disfrutar de muchas cosas.

La Toxi Costeña señaló que, ahora que la paisa está de nuevo soltera, muchos hombres estarían listos para conquistarla.

"La mano de empresarios que deben estar haciendo fila para salir con ella entonces que aproveche y si le queda uno que presente", agregó.

¿La Toxi Costeña no le veía futuro a Karina y Altafulla?

Es importante señalar que, también mencionó lo mucho que ella reiteró en varias ocasiones que esa relación no le veía futuro, pues Karina García no es el tipo de mujeres que él le mencionaba en La casa de los famosos Colombia que le gustaban.

Karina y Altafulla no son novios

Tras sus declaraciones varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron lo sorprendidos que quedaron con su respuesta, mientras que otros señalaron que no creen que haya tenido una reacción genuina debido a la rivalidad que ha habido de ella con la famosa expareja.

Mientras tanto, ni Karina García ni Altafulla se han pronunciado tras sus palabras sobre el tema, ignorando sus declaraciones y mostrándose enfocados en sus proyectos.

Karina García se encuentra entrenando para su enfrentamiento en el 'Stream Fighters 4' contra la mexicana Karely Ruiz el próximo 18 de octubre y Altafulla sigue promocionando su música, recientemente su nueva canción titulada 'Paila'.

