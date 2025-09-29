La Toxi Costeña se molestó con Yina Calderón tras defender a Karina García

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos que la cantante la Toxi Costeña le reclamó por haber defendido a su excompañera Karina García.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karina García?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo junto al streamer Westcol a quien le confesó que traicionó a Karina García por rating, pues confesó que ella no le hizo nada y detalló que la influenciadora no es una mala persona.

Tras haber hablado bien de la paisa, la sincelejana se molestó con ella y no dudó en reclamarle.

¿Qué le dijo la Toxi Costeña a Yina Calderón tras defender a Karina García?

Yina Calderón contó que la artista le envió un audio bastante extenso cuestionándola por haber hablado bien de Karina García en el stream.

"La Toxi costeña me mandó un audio, me dijo 'ay vos defendiendo a Karina', pero yo qué hago si no la odio, cómo hago para *diarla", le dijo.

Por ahora, Yina Calderón reveló lo ansiosa que está por el estreno de su programa de chismes, en el que tendrá como panelista a la Toxi Costeña, señalando que en vivo hablarán sobre el disgusto de la artista por su opinión sobre Karina García.

Recordemos que, las famosas fueron amigas de Karina García en La casa de los famosos Colombia, pero en las últimas semanas fueron rivales de ella.

Una vez se terminó la competencia su enemistad continuó, por lo que, la Toxi Costeña quedó sorprendida con las declaraciones de ella sobre la paisa.

Miles de internautas reaccionaron al respecto, cada uno apoyando a su favorita y dando su opinión sobre dicha amistad y rivalidad.

Por el momento, Karina García no se ha pronunciado sobre los comentarios de Yina Calderón continuando enfocada en sus entrenamientos para el 'Stream Fighters 4', donde se enfrentará contra la mexicana Karely Ruiz.

Cabe destacar que, Yina Calderón estará en el mismo evento, pero ella competirá en el ring de boxeo contra la barranquillera Andrea Valdiri, con quien ha tenido conflictos en redes sociales desde hace varios años.