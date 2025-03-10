Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón 'puso en su sitio' a seguidora que la acusó de vivir solo por plata

Yina Calderón habló con frialdad para decir que el cariño de los demás no le hace gracia y otros más detalles.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón 'puso en su sitio' a seguidora que la acusó de vivir solo por plata | Foto del Canal RCN.

Todos los días, la influenciadora y empresaria de fajas Yina Calderón habla en redes sociales. Por su polémica forma de ser, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 acapara la atención de muchos.

En ese sentido, Yina se dejó cautivar por un comentario de una internauta y aprovechó para revelar su verdadero ser de la forma más directa posible.

Artículos relacionados

 

¿Qué opinó Yina Calderón acerca de que a ella solo le importa la plata?

De acuerdo con la usuaria digital, a Yina Calderón nunca le va a importar que la quieran, sino que hay algo que es más relevante para ello: la plata.

Lo anterior porque ella es una mujer de negocios e incluso en recientes declaraciones con el streamer WestCol manifestó que prefirió perder la amistad de Karina García por generar números y polémica.

Yina Calderón
Yina Calderón habla sin tapujos | Foto del Canal RCN.

En efecto, Yina Calderón se sintió identificada con el mencionarlo comentario, a la vez que señaló que le huye al amor e incluso mandó una advertencia para República Dominicana, territorio al que viajará para participar en un nuevo reality de convivencia muy pronto.

"A mí nunca me ha interesado que me quieran, les agradezco el apoyo y amo mi team, pero a mí me gusta son los números, la plata y el rating", sentenció la empresaria de fajas.

 

Artículos relacionados

¿Qué advertencia lanzó Yina Calderón para República Dominicana?

En la misma corriente de ideas, la influencer comentó que el amor es algo que le da "alergia" y, por lo tanto, hizo una invitación para que se prepare República Dominicana en el sentido de que indicó que no tendrá compasión y será una "villana" internacional.

"Prepárense República Dominicana porque les llega una joyita muy pronto", aseguró Yina Calderón.

Todavía no se sabe para cuál reality va Yina Calderón, se prevé que puede ser un formato parecido al de La casa de los famosos.

Yina Calderón
Yina Calderón se irá a otro reality | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Además, auguró que después irá a una reconocida cadena televisiva de habla hispana, ya que lo que anhela la empresaria es ser reconocida por la controversia que genera por su forma de ser en los distintos escenarios de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. La Jesuu

La Jesuu rompe el silencio y arremete contra quienes juzgan su físico

En las últimas horas, La Jesuu no se quedó con nada y, fiel a su personalidad, puso en su lugar a quienes critican su cuerpo.

Daniela Ospina vive momento especial con su esposo, Gabriel Coronel y revela enseñanzas. Daniela Ospina

Daniela Ospina reveló detalles de su boda ¿en quién se inspiró para su vestido?

Daniela Ospina reveló que tendrá boda por la iglesia con Daniel Coronel, cumpliendo un anhelo que había guardado por años.

Video de Yeferson Cossio atrapando caimanes en el Amazonas genera polémica Yeferson Cossio

Yeferson Cossio respondió a críticas tras mostrarse atrapando caimanes con sus manos en el Amazonas

Yeferson Cossio fue criticado en redes sociales por atrapar caimanes en el Amazonas y alterar su hábitat natural.

Lo más superlike

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

En medio de una entrevista, la cantante Belinda contó detalles de la razón por la que tendrá que someterse a una intervención médica.

Memes que dejó la convocatoria de Colombia Selección Colombia

Los memes y reacciones que dejó la convocatoria de Colombia contra México y Canadá

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

El público responde quién de las 6 celebridades en riesgo será la doceava eliminada de MasterChef

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel

Karol G

Karol G reveló cautivadoras fotos tras show en reconocido lugar en Francia