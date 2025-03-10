Yina Calderón 'puso en su sitio' a seguidora que la acusó de vivir solo por plata

Todos los días, la influenciadora y empresaria de fajas Yina Calderón habla en redes sociales. Por su polémica forma de ser, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 acapara la atención de muchos.

En ese sentido, Yina se dejó cautivar por un comentario de una internauta y aprovechó para revelar su verdadero ser de la forma más directa posible.

¿Qué opinó Yina Calderón acerca de que a ella solo le importa la plata?

De acuerdo con la usuaria digital, a Yina Calderón nunca le va a importar que la quieran, sino que hay algo que es más relevante para ello: la plata.

Lo anterior porque ella es una mujer de negocios e incluso en recientes declaraciones con el streamer WestCol manifestó que prefirió perder la amistad de Karina García por generar números y polémica.

Yina Calderón habla sin tapujos | Foto del Canal RCN.

En efecto, Yina Calderón se sintió identificada con el mencionarlo comentario, a la vez que señaló que le huye al amor e incluso mandó una advertencia para República Dominicana, territorio al que viajará para participar en un nuevo reality de convivencia muy pronto.

"A mí nunca me ha interesado que me quieran, les agradezco el apoyo y amo mi team, pero a mí me gusta son los números, la plata y el rating", sentenció la empresaria de fajas.

¿Qué advertencia lanzó Yina Calderón para República Dominicana?

En la misma corriente de ideas, la influencer comentó que el amor es algo que le da "alergia" y, por lo tanto, hizo una invitación para que se prepare República Dominicana en el sentido de que indicó que no tendrá compasión y será una "villana" internacional.

"Prepárense República Dominicana porque les llega una joyita muy pronto", aseguró Yina Calderón.

Todavía no se sabe para cuál reality va Yina Calderón, se prevé que puede ser un formato parecido al de La casa de los famosos.

Yina Calderón se irá a otro reality | Foto del Canal RCN.

Además, auguró que después irá a una reconocida cadena televisiva de habla hispana, ya que lo que anhela la empresaria es ser reconocida por la controversia que genera por su forma de ser en los distintos escenarios de su vida.