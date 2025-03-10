¿Karina García saldría con seguidor tras terminar relación con Andrés Altafulla?

La influenciadora Karina García ha dado mucho para ser comentada en las distintas plataformas digitales. Una de las razones se debe a que terminó la relación amorosa que tenía con el cantante Andrés Altafulla.

Pasaron los días y García recalcó que está enfocada en sanar, aunque aceptó la invitación de su amigo WestCol para celebrar un triunfo que tuvo en redes sociales: llegó a los cinco millones de seguidores.

¿Karina García saldría con uno de sus seguidores? Esto contestó

El encuentro entre WestCol y Karina fue transmitido en vivo, así que se esparcieron distintos videos. Uno de los lugares que los amigos visitaron fue una discoteca, ahí el streamer interrogó a la modelo.

Karina García hizo stream con WestCol | Foto del Canal RCN.

Puntualmente, la duda que resolvió Karina García es si se daría la oportunidad de salir con un seguidor tras terminar con Altafulla. La respuesta de la influencer fue tomada desde diferentes aristas.

"Pues no, yo no sé... Es que yo me he enamorado muy poquitas veces... Uno ve chicos guapos, pero como que me haya enamorado (de un seguidor) no", aseguró Karina García.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró indecisa, aunque algunos se inclinaron a que la actitud era más negativa que positiva ante la posibilidad de que ella se dé la oportunidad de salir con uno de sus seguidores.

¿Qué mensaje dio Karina García para los que la apoyan en el evento de boxeo?

En la mencionada discoteca, WestCol y Karina aprovecharon para bailar y seguir de celebración.

Asimismo, la modelo paisa aprovechó las cámaras para darles un mensaje a todos los que confían en ella en el evento de Stream Fighters, en el que pronto se enfrentará en el ring de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz.

"Primero que todo, no se pierdan Stream Fighters este 18 de octubre, el evento del año, yo lo único que les puedo decir es que estoy dando todo de mí y no me subestimen que yo soy femenina, delicada, pero también soy fuerte, firme e indomable", señaló.

Para terminar, se gestaron diversas interrogantes sobre la transmisión del streamer y la influencer porque son amigos, pero el antioqueño ha sido muy especial con ella.