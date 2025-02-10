Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Familiares del influenciador denuncian presunta negligencia médica del hospital en que lo atendieron: esto respondió el centro el centro médico.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció El Sami
El Sami se destacaba en redes sociales por su carisma. (Foto Freepik)

El mundo de las plataformas digitales se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del creador de contenido costeño conocido como "El Sami".

¿Qué se sabe de el fallecimiento del influenciador "El Sami"?

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del creador de contenido Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo conocido en redes sociales como "El Sami".

El influenciador se destacaba en redes sociales por su carisma reflejado en sus videos de humor y de bromas.

Al parecer, según reportaron sus seres queridos, el influenciador falleció en la noche del 1 de octubre luego de llegar por urgencias al hospital San Jorge de Ayapel en donde fue declarado como muerto.

Falleció el influenciador El Sami. (Foto Freepik)

¿Por qué familiares del influenciador denuncian presunta negligencia médica?

El deceso de "El Sami" ha generado consternación entre sus familiares, amigos y seguidores, ya que el influenciador se mostraba bastante activo y sano en sus redes sociales y no había reportado que tuviese alguna enfermedad.

Por el momento se desconoce las causas del fallecimiento del influenciador de origen cordobés que logró una gran comunidad en redes sociales, especialmente en Facebook con su contenido de humor y lo que le pasaba en su natal Ayapel.

Tras su fallecimiento, algunos de sus seres queridos han denunciado a través de redes sociales presunta negligencia por parte del centro hospitalario en el que murió el influenciador.

¿Qué dijo el hospital donde falleció "El Sami" sobre las causas de su muerte?

El centro hospitalario San Jorge de Ayapel emitió un comunicado en la jornada del 2 de octubre en la que rechazó que el deceso de "El Sami" estuviera relacionado con una supuesta negligencia médica.

En el comunicado del hospital aseguraron que el joven había ingresado sin signos vitales, sin embargo, se le intentó hacer un proceso confirmatorio.

“El paciente ingresó el 1 de octubre de 2025, inmediatamente nuestros profesionales de medicina procedieron con la atención por urgencias, encontrando que el paciente ingresa sin signos vitales, el paciente presentaba todos los signos postmorten”

El centro médico aseguró que los médicos de su institución decidieron hacerle al paciente un proceso de electro confirmación con resultado negativos.

No es cierto que la E.S.E. haya negado, dilatado y omitido realizar la atención básica en salud del señor Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo (QEPD).

