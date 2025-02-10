Sebastián Martínez genera preocupación al revelar situación que vive en México

El actor Sebastián Martínez encendió las alarmas entre sus seguidores en las últimas horas luego de revelar la compleja situación que atraviesa en México.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

¿Cuál fue la situación que Sebastián Martínez reveló que vive en México?

Sebastián Martínez se posiciona como uno de los actores más queridos y seguidos en Colombia, esto por su amplia trayectoria por la televisión nacional en producciones como Rosario Tijera o Hasta que la plata nos separe.

Esto ha hecho que la carrera de Sebastián se internacionalice y precisamente, en las últimas semanas el actor se encuentra grabando una producción en México.

Sin embargo, el actor se ha visto envuelto en una problemática que atraviesa el país azteca por estos días por unas protestas que han hecho de Ciudad de México y otras ciudades.

Al parecer, la razón de las protestas son por Palestina, debido a la interceptación y ataques sufridos por Israel.

Sebastián Martínez reveló situación que pasa en México. (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó al actor Sebastián Martínez en México?

El actor confesó que por motivo de su trabajo se estaba quedando en Ciudad de México, exactamente en el Paseo de la Reforma, cerca al Ángel de la Independencia.

Sebastián según contó se ha visto afectado gravemente por estas protestas hasta el punto que ha tenido que pasar horas metido dentro de un vehículo o simplemente tener que salir a caminar grandes distancias.

“Ha habido muchas protestas en estos días; la vez pasada me demoré tres horas de la locación hasta donde estoy y hoy después de 15 escenas, estoy hecho trapo, estoy hecho un trapillo”.

Precisamente, el actor grabó el video que compartió en sus historias en medio de una manifestación que lo obligó a bajarse del vehículo en el que era transportado, dejando ver su preocupación por su seguridad.

“Hubo otra manifestación, ¿qué nos toca? Bajarnos del coche y caminar. Así está la cosa: manifestación. Seguiremos informando".

Artículos relacionados Talento nacional Mánager de B-King sacó a la luz video del artista con un policía antes de su muerte

¿Qué reacciones ha dejado el video de Sebastián Martínez de su situación en México?

El video de Sebastián Martínez ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos seguidores del actor han expresado su preocupación.

Internautas le han pedido a Sebastián que priorice su seguridad por encima de su trabajo y no se exponga al caminar en medio de estas manifestaciones.

Asimismo, le han puesto de ejemplos casos recientes que han pasado en México, uno de los más sonados el de los cantantes B-King y Regio Clown.