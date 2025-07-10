Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Louis William Tomlinson se ha posicionado como uno de los compositores británicos más reconocidos a nivel internacional por su amplia trayectoria profesional, en especial por ser parte de la banda juvenil One Direction, la cual adquirió gran reconocimiento durante años, antes de su desintegración.

Por su parte, los exintegrantes de One Direction han atravesado por un complicado momento a nivel personal tras el fallecimiento de uno de ellos, quien es Liam Payne , al ser encontrado sin vida, mientras se hospedaba en un hotel en Argentina.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Qué dijo Louis Tomlinson tras la muerte de Liam Payne?

En los últimos días, el nombre de Louis Tomlinson se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, tras revelar detalles de la profunda melancolía que ha sentido en los últimos meses tras la pérdida de su excolega y amigo, Liam Payne .

Louis Tomlinson recordó con emotividad a Liam Payne tras casi un año de su muerte. | AFP: Andrew H. Walker

Recientemente, Louis Tomlinson compartió a través de una publicación compartida con el medio de comunicación internacional: ‘Rolling Stone UK’ en el que abrió emotivamente su corazón tras cumplirse casi un año del fallecimiento del recordado Liam:

“Fue demasiado difícil para mí enfrentar la pérdida de Liam, nunca había perdido a un amigo. Estaba en medio de mi dolor. Me sentía enojado con el mundo, para ser sincero”, añadió Liam en la entrevista.

Artículos relacionados Talento internacional Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura

Cabe destacar que, con estas palabras, Louis les demostró a sus seguidores que contaba con una especial amistad con su amigo Liam, pues a pesar en que cada uno de los exintegrantes de One Direction siguió con sus respectivos proyectos, mantenían en contacto.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Cuál fue la causa de la muerte de Liam Payne?

Recordemos que la noticia del fallecimiento de Liam Payne se confirmó el pasado 16 de octubre del 2024, en el que el mundo del entretenimiento se vistió de luto tras el gran legado que dejó el cantante a lo largo de su carrera musical.

¿Cuál será el homenaje de Louis Tomlinson y Zayn Mali le harán a Liam Payne? | AFP: Mike Windle

Tal como lo revelaron fuentes internacionales hace varios meses, se confirmó que la causa médica acerca del fallecimiento de Liam Payne se trató a causa de politraumatismo, según lo confirmaron especialistas médicos, el artista presentó algunas lesiones por caer de un tercer piso.