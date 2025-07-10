Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”
El nombre de Louis Tomlinson se ha convertido en tendencia tras revelar el dolor que ha sentido por la muerte de Liam Payne.
Louis William Tomlinson se ha posicionado como uno de los compositores británicos más reconocidos a nivel internacional por su amplia trayectoria profesional, en especial por ser parte de la banda juvenil One Direction, la cual adquirió gran reconocimiento durante años, antes de su desintegración.
Por su parte, los exintegrantes de One Direction han atravesado por un complicado momento a nivel personal tras el fallecimiento de uno de ellos, quien es Liam Payne, al ser encontrado sin vida, mientras se hospedaba en un hotel en Argentina.
¿Qué dijo Louis Tomlinson tras la muerte de Liam Payne?
En los últimos días, el nombre de Louis Tomlinson se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, tras revelar detalles de la profunda melancolía que ha sentido en los últimos meses tras la pérdida de su excolega y amigo, Liam Payne.
Recientemente, Louis Tomlinson compartió a través de una publicación compartida con el medio de comunicación internacional: ‘Rolling Stone UK’ en el que abrió emotivamente su corazón tras cumplirse casi un año del fallecimiento del recordado Liam:
“Fue demasiado difícil para mí enfrentar la pérdida de Liam, nunca había perdido a un amigo. Estaba en medio de mi dolor. Me sentía enojado con el mundo, para ser sincero”, añadió Liam en la entrevista.
Cabe destacar que, con estas palabras, Louis les demostró a sus seguidores que contaba con una especial amistad con su amigo Liam, pues a pesar en que cada uno de los exintegrantes de One Direction siguió con sus respectivos proyectos, mantenían en contacto.
¿Cuál fue la causa de la muerte de Liam Payne?
Recordemos que la noticia del fallecimiento de Liam Payne se confirmó el pasado 16 de octubre del 2024, en el que el mundo del entretenimiento se vistió de luto tras el gran legado que dejó el cantante a lo largo de su carrera musical.
Tal como lo revelaron fuentes internacionales hace varios meses, se confirmó que la causa médica acerca del fallecimiento de Liam Payne se trató a causa de politraumatismo, según lo confirmaron especialistas médicos, el artista presentó algunas lesiones por caer de un tercer piso.
Entre tanto, dos de los exintegrantes de la exagrupación juvenil: Louis Tomlinson y Zayn Malik, le rendirán un especial homenaje mediante un documental de Netflix a Liam Payne por el gran legado que dejó el artista a lo largo de su amplia trayectoria profesional, así como lo han dejado ver en sus redes sociales y, según, lo han anunciado fuentes internacionales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike