La Jesuu lanza nueva indirecta tras advertencia de Yina Calderón: “El que inventa sobre ti…”

La Jesuu compartió un video en TikTok que muchos interpretaron como respuesta a las advertencias de Yina Calderón.

Paola Canastero Prieto
La Jesuu responde a Yina Calderón con nuevo mensaje en TikTok
La Jesuu comparte nuevo video lanzando pulla hacía Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

El conflicto entre La Jesuu y las hermanas Calderón volvió a encenderse luego de que la creadora de contenido publicara un video en TikTok que muchos interpretaron como una indirecta hacia Yina Calderón.

¿Por qué Yina Calderón lanzó una advertencia a La Jesuu?

En la grabación se escucha un audio viral que dice: “Mira maldit0 tanque de guerra, conmigo no te compares”, mientras ella agrega como mensaje: “El que inventa sobre ti, solo es el reflejo de lo que anhela ser”.

Aunque no mencionó nombres, los seguidores no tardaron en relacionar la publicación con las recientes advertencias que Yina y Juliana Calderón le hicieron tras el cruce de mensajes con Andrea Valdiri.

El clip ya suma miles de reproducciones y ha generado toda clase de comentarios en redes sociales.

La tensión entre ambas creció después de que Yina Calderón asegurara que La Jesuu tenía mal olor, comentario que provocó la reacción inmediata de Andrea Valdiri, quien salió en defensa de su amiga con la frase: “Tú en el palco, yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti”.

Ante estas declaraciones, Yina y su hermana Juliana respondieron con un mensaje contundente.

“Mi pelea es con Andrea Valdiri, pero todas las que se me quieran venir que se vengan, que tengo cómo responderles. No copio de absolutamente nada”, afirmó Yina.

Juliana, por su parte, añadió: “Linda, ten cuidado porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí, tome su traque para que afine”.

La advertencia no pasó desapercibida, y La Jesuu, con su estilo directo, decidió pronunciarse desde sus redes.

En Instagram publicó una historia diciendo: “¿Cómo así que estoy advertida?”, acompañada de una fotografía en la que se mostró pensativa ante la situación.

¿Qué podría pasar entre La Jesuu y Yina Calderón y su hermana, Juliana?

El cruce de indirectas llega justo antes del evento Stream Fighters 4, donde Yina Calderón se enfrentará en un combate de boxeo con Andrea Valdiri.

Ante la posibilidad de coincidir con La Jesuu en el lugar, la empresaria aseguró que pidió seguridad adicional.

Mientras tanto, la creadora caleña sigue enviando mensajes que sus seguidores interpretan como respuestas a las críticas recibidas de las hermanas Calderón.

