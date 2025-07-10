Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

La creadora de contenido, locutora y participante de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, protagonizó un inesperado y divertido encuentro con el futbolista colombiano Radamel Falcao García.

Falcao García responde si estará en la próxima temporada de MasterChef Celebrity Colombia. (Foto de Marco Bertorell/AFP)

¿Falcao participaría en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado, fiel a su estilo espontáneo no dudo en aprovechar la oportunidad para hacerle varias preguntas al “Tigre”. Durante la conversación, uno de los temas que surgió fue la posibilidad de que Falcao participara en la próxima edición de MasterChef Celebrity.

Ante la pregunta directa, el delantero respondió con honestidad que no se considera buen cocinero, incluso calificándose como “pésimo” en la cocina.

Sin embargo, Valentina Taguado le recordó a Falcao que Mario Alberto Yepes también llegó al programa sin experiencia culinaria y logró aprender durante la competencia, convirtiéndose en uno de los participantes más recordados.

El momento entre ambos generó revuelo entre los internautas que rápidamente volvieron la pregunta en tema de conversación en redes sociales.

Aunque Falcao no confirmó su ingreso al programa, muchos usuarios comenzaron a especular sobre la posibilidad de ver a Falcao en la cocina más famosa del mundo, lo que aumentó el interés por futuras temporadas.

¿Qué dijo Jorge Rausch sobre la posible participación de Falcao?

Además, el chef Jorge Rausch que estaba presente en la entrevista, aclaró que no hay nada confirmado al respecto. Valentina Taguado bromeó diciendo que acababan de armar un chisme.

“Los hombres son más chismosos que las mujeres", expresó Valentina Taguado.

Si bien no existe confirmación oficial, el encuentro dejó claro que la idea de ver a Falcao en MasterChef Celebrity no es descabellada. Por ahora, el tema queda como una posibilidad abierta que muchos seguidores del programa esperan ver materializada en el futuro.

Valentina Taguado y René Higuita sorprendieron con el mismo look en MasterChef Celebrity. Fotos | Canal RCN.

¿Qué futbolistas han participado en MasterChef Celebrity Colombia?

Algunos futbolistas han pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia demostrando que, más allá del talento en las canchas, también pueden enfrentarse a los retos culinarios:

Óscar Córdoba – Temporada 2019 . Exarquero de la Selección Colombia. Participó en la edición que tuvo como ganadora a Adriana Lucía.

– . Exarquero de la Selección Colombia. Participó en la edición que tuvo como ganadora a Adriana Lucía. Mario Alberto Yepes – Temporada 2025 . Exdefensor y capitán de la Selección Colombia. Participo en la décima y actual temporada del programa.

– . Exdefensor y capitán de la Selección Colombia. Participo en la décima y actual temporada del programa. René Higuita – Temporada 2025. Legendario portero colombiano. También forma parte del elenco de la décima temporada y fue el tercer eliminado.

Estos deportistas han demostrado que, aunque su fuerte está en el fútbol, también se atreven a enfrentar los utensilios de la cocina.