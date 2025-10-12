Marcela Reyes reveló la verdad detrás de su supuesto pleito con Manuela Gómez

La Dj Marcela Reyesrompió el silencio sobre su supuesta rivalidad con la empresaria Manuela Gómez tras semanas de rumores.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre Manuela Gómez?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, la Dj decidió hablar sobre la polémica que surgió en redes sociales sobre una supuesta enemistad entre ella y la empresaria Manuela Gómez.

Varios internautas comenzaron a especular sobre una aparente controversia entre las influenciadoras por algunas reflexiones que ambas publicaban, que muchos relacionaron que eran indirectas hacia la otra y una prueba de que su amistad se habría acabado.

Recientemente, Manuela Gómez fue la primera participante elegida por el Jefe confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y se mostró celebrando con Marcela Reyes desmintiendo dichos rumores.

Tras vérsele nuevamente juntas, la Dj habló del tema e indicó que ellas nunca entendieron por qué las pusieron en contra.

¿Marcela Reyes y Manuela Gómez nunca discutieron?

La Dj indicó que desde que decidieron reconciliarse y retomar su amistad no han vuelto a tener diferencias y ninguna entendió por qué intentaron ponerlas en contra en redes sociales.

"Mi relación con Manuela es muy sólida, es de las amigas que más quiero, la tengo en el corazón, pero resulta que ambas somos muy empresarias, mamás y no gozamos de mucho tiempo y nos reíamos de ver esas cosas, pero eso es lo que pasa en este medio que se especulan muchas cosas que no son ciertas y se dejan llevar", dijo.

Con ello aclaró que todo se trató de rumores de redes sociales, pues ellas siempre han estado bien y su amistad está mejor que nunca.

Por ahora, Marcela Reyes le mostró todo su apoyo para estar en La casa de los famosos Colombia y ambas siguen entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre sus proyectos y parte de su estilo de vida.

Además, de seguir al frente de sus respectivos emprendimientos, con los que han tenido una gran acogida.