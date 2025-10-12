Paola Jara reveló foto con el rostro de Emilia, ¿la presentaría oficialmente?

La cantante de música popular, Paola Jara, ha sorprendido a sus seguidores con nuevos detalles sobre la revelación del rostro de su hija Emilia, pues poco a poco va mostrando más de la carita de la pequeña.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

¿Cuál es la foto que subió Paola Jara del rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe tienen derretidos a todos sus seguidores quienes no pueden de la dicha al ver que los cantantes hicieron que creciera su familia, ya que desde que se conoció la noticia de que serían padres, ambos han estado en el foco público.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y reveló gesto que indicaría que sigue con Feid

Desde que nació el nacimiento de Emilia, el pasado 19 de noviembre, los fanáticos de los artistas han estado a la expectativa de que algunos de los dos dejen ver la carita de la niña, pero esto, se ha dado poco a poco.

Aunque no han mostrado toda la cara de la niña por completo, los cantantes han revelado detalles como sus cachetes, labios y manos.

Paola Jara sorprende al revelar más del rostro de la pequeña Emilia. ( (Foto/ Buen día, Colombia)

En este caso, Paola reposteó una historia etiquetada por Sofía Bustamante, quien conoció a la pequeña hija de los artistas y en sus historias dejó ver casi la mitad de la cara de la menor, también su manito.

¿Paola Jara y Jessi Uribe han revelado si pronto mostrarán la cara de Emilia?

La pequeña Emilia no ha cumplido todavía el mes de nacida y los seguidores de los cantantes anhelan conocerla, sin embargo, tanto Paola como Jessi han protegido su privacidad.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara sorprende al revelar nuevos detalles del rostro de Emilia, ¿igualita a ella?

Por esto mismo, no dan mayores detalles sobre la carita de la niña, ya que se entiende que por ser menor y al tener ellos tanta exposición en las redes, prefieran mantenerla lejos de la exhibición mediática.

¿Qué han revelado Paola Jara y Jessi Uribe sobre esta etapa de padres?

En el caso de Paola Jara, Emilia es su primera hija, mientras que, en el caso de Jessi, sería su quinta heredera.

Paola Jara comparte la imagen más cercana del rostro de su hija Emilia. (Foto: Freepik)

Desde que llegó la niña al mundo, ninguno ha hablado mucho sobre esta etapa, pues ambos repostean y suben historias, pero hasta el momento se conocen los detalles sobre cómo fue el parto o qué ha pasado en estos primeros días de ser padres de Emilia.