Jessica Cediel rompió el silencio sobre su soltería: “Estoy esperando a un hombre de Dios”

La presentadora Jessica Cediel causó revuelo al revelar las razones por las que decidió estar soltera a sus 43 años.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jessica Cediel revela por qué está soltera.
Jessica Cediel revela las razones de su soltería a sus 43 años. (Foto de Gustavo Caballero/AFP)

La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel compartió un video en sus redes sociales en el que habla abiertamente sobre su estado sentimental. En medio de rumores, especulaciones y constantes preguntas de sus seguidores, la actriz decidió romper el silencio y explicar por qué sigue soltera a sus 43 años.

¿Cuál es la curiosa razón por la que Jessica Cediel decidió estar soltera a sus 43 años?

En el video, publicado en su Instagram, Jessica dejó claro que su soltería no es producto de falta de oportunidades, sino de una decisión consciente.

“Me derrite un hombre de Dios, un hombre que se respete, que se guarde, que se ame tanto como lo estoy haciendo yo. Un hombre que ame ver prédicas, que nos sentemos a hablar temas de Dios, que me diga: vamos el domingo a servicio”, expresó Jessica Cediel.

¿Cuál es el prototipo de hombre con el que Jessica Cediel dejaría su soltería?

La confesión generó reacciones entre sus seguidores que no tardaron en opinar. Mientras unos aplaudieron su postura, otros comentaron que un hombre Dios no estaría con una mujer como ella por sus decisiones en la juventud.

Jessica Cediel explicó que no está dispuesta a conformarse con cualquier relación, y que su prioridad es encontrar a alguien que comparta su fe, sus valores y su visión de vida.

Cediel, quien ha sido protagonista de varias relaciones mediáticas como con el cantante Pipe Bueno, Jaider Villa, ganador de Protagonistas de novela en el año 2002, y el actor Juan Pablo Raba, tomó un rumbo distinto en esta etapa de su vida.

Jessica Cediel rompe el silencio sobre su soltería.
Jessica Cediel confiesa que sigue soltera porque está buscando a un hombre profundamente devoto. (Foto de Mike Coppola/AFP)

En sus palabras, se percibe una mujer mucho más espiritual, enfocada en su bienestar emocional y en construir vínculos que realmente le sumen. Lejos de los estándares sociales o los comentarios malintencionados, la presentadora demuestra que está enfocada en construir una vida con propósito y conectada profundamente con su fe.

¿Qué reacciones provocó la confesión de Jessica Cediel sobre su vida sentimental?

Además de compartir su proceso personal, Jessica Cediel continúa activa en el mundo del entretenimiento con campañas publicitarias y proyectos televisivos. La presentadora reveló recientemente que su recuperación médica ha alcanzado el 96%, luego de tener complicaciones derivadas de un brote facial que la llevó a estar hospitalizada.

