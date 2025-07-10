Elogian a Aida Victoria Merlano por sacar adelante a su hijo sola: esto respondió ella

La influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano conmovió a sus seguidores al reaccionar a los elogios que ha recibido por cómo lleva su maternidad, tras confirmar el fin de su relación con Juan David Tejada luego del nacimiento de su hijo Emiliano.

¿Cuál fue el elogio que recibió Aida Victoria Merlano sobre su maternidad?

Aida Victoria Merlano reapareció por medio de sus redes sociales para compartir un tierno mensaje que una persona cercana a ella le dedicó. En este, la elogiaba por la forma en la que enfrentaba su maternidad pese a no tener el apoyo del padre del bebé 24/7, debido a que su relación llegó a su fin poco después de que su bebé nació.

El mensa estuvo acompañado de un video Aida en el que quedó registrado el momento exacto en el que tuvo que cargar a su bebé en medio de una importante reunión de trabajo, y todo esto, mientras se encontraba enferma.

"Esa mujer amaneció re enferma y aun así lleva todo el día trabajando y sin despegarse a su hijo de encima. Yo creo que Aida se convirtió en la mamá de sus sueños y nos está demostrando a todas que se puede sacar sola a un hijo adelante"

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano tras ser elogiada por criar sola a su hijo?

Ante este emotivo halago, Aida Victoria Merlano no pudo ocultar su sentimentalismo y no dudó en responder públicamente ante este gran halago en el que su forma de criar a su primer hijo fue destacada como algo de admirar.

Aida mencionó que este tipo de mensajes la ponían sentimental al escribir: "Alguien me quiere hacer llorar..."

La publicación no tardó en volverse viral, y cientos de seguidores reaccionaron con emotivos comentarios y aplausos virtuales, mostrando su apoyo a Aida Victoria por su valentía y dedicación como madre soltera.

Sin embargo, vale la pena destacar que Juan David Tejada, padre de Emiliano, ha demostrado que, aunque ya no está con Aida Victoria Merlano, su bebé siempre será su prioridad y siempre estará para él.