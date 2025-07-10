Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La tierna petición de Pichingo a Claudia Bahamón tras Patty Grisales arriesgarse en MasterChef

Pichingo le pidió, con el corazón en la mano, un favor a Claudia Bahamón por su amiga Patty Grisales en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Patty Grisales, Pichingo
La tierna petición de Pichingo a Claudia Bahamón tras Patty Grisales arriesgarse en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En el más nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, a los participantes les correspondió realizar una receta dulce o de sal, según sus preferencias.

Los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, les dieron la libertad a las celebridades de preparar lo que quisieran para evitar tener un delantal negro.

¿Por qué Patty Grisales se arriesgó en MasterChef Celebrity?

La actriz Patty Grisales decidió arriesgarse y se inclinó por la preparación de un postre, teniendo en cuenta que no es en lo que mejor se desenvuelve.

Al ver que Patty tuvo percances, su amigo, el humorista Pichingo, enterneció al pedirle a la presentadora Claudia Bahamón que le prestara ayuda a la actriz debido a que no quería que le fuera mal.

Pichingo, Patty Grisales
Pichingo y Patty Grisales formaron una sólida amistad | Foto del Canal RCN.

Faltando muy poco para que se terminara el tiempo del reto, a Patricia Grisales se le dañó la crema chantillí que tenía para su postre. Esto la preocupó.

"Estaba divina (la crema chantillí) y de un momento al otro se dañó, se sobre batió", dijo Grisales.

¿Qué favor le pidió Pichingo a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Ante las palabras de angustia de la actriz, Claudia Bahamón visitó a Pichingo en la estación de cocina y fue cuando él le pidió, con el corazón en la mano, que le ayudara a Patty Grisales.

"Ayúdemele a Patty, yo la veo complicada", dijo Pichingo.

Enseguida, la conductora de MasterChef le preguntó al comediante por qué él no la ayudaba, así que le respondió que no le alcanzaba el tiempo.

"Estamos en un momento del juego donde cualquiera puede caer, ya lo hemos visto", comentó Pichingo.

Luego de esto, Claudia Bahamón se acercó a Patty faltando cinco minutos para que se acabara el tiempo. La presentadora le ayudó a la actriz para volver a hacer el chantillí.

Patty Grisales, Claudia Bahamón
Claudia Bahamón le ayudó a Patty Grisales | Foto del Canal RCN.

No obstante, la host de TV remarcó que le pareció arriesgado que Grisales hubiese hecho un postre en un reto para evitar un delantal negro, ya que quizá no era el momento para experimentar y mucho más porque la 'reina de la sazón' no se desempeña de la mejor forma con las preparaciones dulces.

Revive cada capítulo de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

