Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

A pocos días de cumplir 22 años, Ángela Aguilar compartió con sus seguidores el inicio de sus festejos.

La cantante publicó una imagen desde un avión privado, donde se observaba una mesa decorada con un pastel, frutas rojas y globos metálicos.

¿La sorpresa de cumpleaños de Ángela Aguilar fue organizada por Christian Nodal?

En la fotografía, resaltaba la leyenda “Happy Birthday”, lo que dejó ver que las celebraciones habían comenzado antes de la fecha oficial de su nacimiento, el 8 de octubre.

“Empezamos con las festividades #22”, escribió la intérprete de ‘Dime cómo quieres’ junto a la imagen, acompañando el mensaje con emojis de corazón y una carita llorando.

Aunque no reveló el destino de su vuelo, los detalles compartidos bastaron para generar curiosidad entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre si el avión pertenecía a su esposo, Christian Nodal.

Las imágenes difundidas en redes sociales despertaron la duda sobre quién habría preparado la sorpresa.

En ocasiones anteriores, Nodal ha sido el encargado de celebrar los cumpleaños de Ángela con gestos románticos.

En 2024, por ejemplo, el cantante mexicano le dedicó unas palabras en pleno escenario durante su presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde ambos compartieron un emotivo brindis ante miles de asistentes.

El detalle a bordo del avión parece continuar esa tradición, aunque ninguno de los dos ha confirmado su autoría ni ha compartido más información de la celebración.

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 22 con misteriosa sorpresa en pleno vuelo. (Foto: AFP)

¿Cómo celebrará Ángela Aguilar sus 22 años?

Durante los últimos años, la cantante mexicana ha optado por celebrar sus cumpleaños de forma privada, rodeada de su familia y de amigos cercanos.

La dinastía Aguilar suele organizar eventos discretos, lejos de los reflectores, aunque Ángela acostumbra a compartir pequeños momentos con sus seguidores en redes sociales.

Por ahora, no se conoce el lugar donde la cantante continuará sus celebraciones, pero su reciente publicación sugiere que los festejos apenas comienzan.

Entre polémicas, gestos románticos y nuevos proyectos musicales, Ángela Aguilar se prepara para recibir sus 22 años acompañada de su esposo Christian Nodal quienes no dejan de estar en medio en el ojo del huracán desde que inició su relación.