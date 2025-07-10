Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El video de Ángela Aguilar que desató una ola de críticas en redes: "qué suerte los sordos"

Recientemente, un video de Ángela Aguilar la puso nuevamente en el centro de la conversación por su talento cuando era una niña.

Laura Camila Ibarra
Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center de Miami.
El video de Ángela Aguilar cuando era niña que generó debate. Foto | Giorgio Viera.

En los últimos días, el nombre de Ángela Aguilar volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez no por cuenta de alguna polémica, sino por un video que empezó a circular de cuando era niña mientras interpretaba la canción ‘Qué suerte’.

¿Por qué Ángela Aguilar llamó la atención en rede sociales recientemente?

En la grabación, protagonizada por la joven artista cuando estaba mucho más pequeña, ha sido comentada ampliamente por los internautas quienes no se guardaron nada y dejaron ver su opinión sin filtros al respecto.

“Qué suerte que hay gente que siente cariño, qué suerte las flores, qué suerte los niños, qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte quererte, qué suerte besarte, qué suerte que esta noche voy a verte”, es el fragmento de la canción que se escucha en el videoclip.

En su momento, la pequeña lució para la ocasión un vestido que, en la parte superior constaba de una tela en jean, y en la inferior, unos detalles en tutú que le daban bastante volumen a la prenda.

¿Qué reacciones generó el video de Ángela Aguilar de cuando era una niña?

Sin embargo, lo que se convirtió en tema de conversación no fue la apariencia de la talentosa niña, sino más bien su interpretación, pues para muchos fue un completo desacierto y hasta hicieron comentarios burlándose de su entonación.

Angela Aguilar llega a la ceremonia de los Premios Platino al cine iberoamericano en el hotel Xcaret de Playa del Carmen, México.
Ángela Aguilar en medio de la conversación tras publicarse video cantando. Foto | Carl de Souza.

“Qué suerte los sordos”, “qué suerte que terminó la canción”, “la cara de incomodidad del micrófono”, “No que practica ópera desde los 3 años”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además, no faltaron quienes aprovecharon la ocasión para, una vez más, mencionar su cuestionado matrimonio con el cantante Christian Nodal.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena
Reviven video de Ángela Aguilar cuando era una niña. Foto | Arturo Holmes.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y por qué fue criticada en rede sociales?

Y es que, desde que Nodal y Aguilar confirmaron su noviazgo y posteriormente su matrimonio, ambos han sido objeto de críticas en redes sociales, por lo que no es extraño que, nuevamente la cantante vuelva a estar en el centro del debate, pues con frecuencia sus apariciones públicas o declaraciones, rápidamente se convierten en una oportunidad para hacer comentarios en su contra.

