Manelyk González dejó claro que nunca saldría con un hombre pobre

Manelyk González es una famosa chica reality de México, pues fue conocida por el famoso programa Acapulco Shore de MTV, en donde participó en más de una temporada, ganó poco a poco una posición importante en el programa en donde ella misma se declaró la reina, pues su personalidad, rebeldía y belleza hicieron que se volviera toda una estrella cotizada por los programas de convivencia y, además, en esos espacios, conoció algunas de sus exparejas.

¿Quiénes han sido los novios de Manelyk González?

En Acapulco Shore, Manelyk González conoció a Jawy Méndez , quien habría sido su pareja por varios años e incluso mientras estuvo grabando la realidad y, de hecho, alcanzaron a comprometerse, pero tiempo más tarde terminaron su relación y aunque en el momento no se supo lo que pasó, con el tiempo, la mexicana reveló que, al parecer, su ex le habría sido infiel durante mucho tiempo y en repetidas ocasiones con varias mujeres.

Recientemente, Mane estuvo en La casa de los famosos All Star, en donde conoció al ganador de la temporada: Caramelo, con quien durante el reliaty se hicieron muy cercanos hasta el punto de generar un gusto y su relación se fortaleció tras la final del programa de la vida en vivo, pero en las últimas semanas se confirmó que terminaron, pues según ella, finalizando su noviazgo en el mejor de los términos y no dio muchos detalles, solo aclaró que la decisión se tomó por cuestión de paz.

¿Por qué Manelyk González nunca saldría con un hombre pobre?

De acuerdo con una entrevista reciente, Manelyk González reveló que “nunca saldría con un hombre pobre”, pues dejó claro que ella no necesita a alguien para darse cuenta de lo que ella se puede dar solita, haciendo referencia que tiene su propio dinero y el necesario para comprarse lo que quiera, pero mencionó que su forma de pensar es tradicional y considera que el hombre es quien debe pagar todo, haciendo saber que no cree ni en el 50/50 o que ella es quien debe pagar así tenga más dinero.

Con esta explicación, Mane explicó que, como ella tiene tanto dinero, necesita a su lado a alguien que pueda darle lo que podría darse cuenta sola.

¿Por qué Manelyk González tiene tanto dinero?

Además de ser una reconocida chica reality, Manelyk González también tiene su propia empresa en donde vende productos para el cuidado del cuerpo, da tips de belleza y además trabaja con muchas marcas, entre tanto, sigue participando en programas de televisión y es invitada a espacios de entretenimiento.